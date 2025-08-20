Advertisement

منوعات

بسبب فاتورة مشروبات.. كارثة وقعت داخل مقهى!

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1406810-638912787342574619.webp
Doc-P-1406810-638912787342574619.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة مأساوية، أدى خلاف بين شابين على  دفع فاتورة المشروبات التي تناولاها في مقهى بمنطقة العمرانية بالعاصمة المصرية إلى مقتل أحدهما.
Advertisement

وأوضح المتهم خلال تحقيقات الشرطة أنه اعتدى على المجني عليه بعصا خشبية بعدما تحوّلت مشادة كلامية بينهما إلى اشتباك بالأيدي، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. (إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
lebanon 24
20/08/2025 12:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
منسقية النازحين واللاجئين في دارفور: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخّل لمنع كارثة بسبب الكوليرا
lebanon 24
20/08/2025 12:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلد عربي.. عشريني أنهى حياته بسبب فاتورة كهرباء
lebanon 24
20/08/2025 12:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: توسيع العملية الإسرائيلية بغزة والمواصي سيشكل كارثة وسيوقع مزيدا من الضحايا المدنيين
lebanon 24
20/08/2025 12:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:02 | 2025-08-20
23:45 | 2025-08-19
23:25 | 2025-08-19
23:21 | 2025-08-19
23:00 | 2025-08-19
22:45 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24