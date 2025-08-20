بسبب فاتورة مشروبات.. كارثة وقعت داخل مقهى!

Advertisement

في حادثة مأساوية، أدى خلاف بين شابين على دفع فاتورة المشروبات التي تناولاها في مقهى بمنطقة العمرانية بالعاصمة إلى مقتل أحدهما.وأوضح المتهم خلال تحقيقات الشرطة أنه اعتدى على المجني عليه بعصا خشبية بعدما تحوّلت مشادة كلامية بينهما إلى اشتباك بالأيدي، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع".واستمعت إلى أقوال الشهود، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. (إرم نيوز)