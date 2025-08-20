تجارة بالبشر في سن الطفولة.. متهم يعترف باستغلال قاصرين في الشارع

Advertisement

في اعترافات صادمة أعادت للأذهان مشاهد من فيلم " "، أقر متهم باستغلال الأطفال في الشوارع وإجبارهم على ممارسة التسول وبيع السلع البسيطة لجمع الأموال يوميًا، مؤكدًا أنه كان يتحصل منهم على ما جمعوه من أموال بنهاية كل يوم، في مشهد يعكس استغلالًا بشعًا للطفولة.وقال المتهم، وهو عاطل عن العمل وله معلومات جنائية، إن الأطفال الذين كانوا برفقته لا علاقة لهم بأسرهم خلال فترة التسول، وكان يوزع عليهم مواقع معينة في الشوارع لاستعطاف المارة وبيع المناديل والسلع الرخيصة بطريقة إلحاحية، مضيفًا أن الهدف الأساسي من هذا النشاط كان تحقيق ربح يومي شخصي على حساب معاناة الأطفال.وجاء سقوط المتهم بعد جهود بقطاع الشرطة المتخصصة، التي رصدت تحركاته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة ، حيث تم ضبطه أثناء قيام طفلين من ضحاياه ببيع سلع على الرصيف والتسول، مما أثار الشكوك حول استغلالهم.وبمواجهته، اعترف المتهم تفصيليًا بنشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال الأحداث واستغلال فقرهم وظروفهم الاجتماعية الصعبة لدفعهم إلى العمل في الشارع وجمع الأموال له. كما أوضحت التحقيقات أن الطفلين المضبوطين كانا من المعرضين للخطر، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيداعهما إحدى دور الرعاية لضمان حمايتهما وإبعادهما عن هذا المسار الخطير. (اليوم السابع)