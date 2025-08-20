27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تحقيقات موسعة مع متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة
Lebanon 24
20-08-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت
النيابة العامة
فى جنوب
القاهرة
، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى منطقة
الخليفة
بالقاهرة.
Advertisement
وطالبت
النيابة
الأجهزة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لاحكام القانون.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
لجنة متابعة القمة الروحية اجتمعت في الديمان: قمة موسعة قريبة وتأكيد على الوحدة الوطنية
Lebanon 24
لجنة متابعة القمة الروحية اجتمعت في الديمان: قمة موسعة قريبة وتأكيد على الوحدة الوطنية
21/08/2025 04:31:08
21/08/2025 04:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: نسعى لإعادة إطلاق التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية
Lebanon 24
عون: نسعى لإعادة إطلاق التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية
21/08/2025 04:31:08
21/08/2025 04:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين: لا نزال ننتظر تقييما مستقلا لآثار قصف أميركا منشآت إيران النووية
Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين: لا نزال ننتظر تقييما مستقلا لآثار قصف أميركا منشآت إيران النووية
21/08/2025 04:31:08
21/08/2025 04:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
21/08/2025 04:31:08
21/08/2025 04:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ذعر بمطار إيطالي.. شاهدوا ما فعله هذا الرجل!
Lebanon 24
ذعر بمطار إيطالي.. شاهدوا ما فعله هذا الرجل!
16:06 | 2025-08-20
20/08/2025 04:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة بالبشر في سن الطفولة.. متهم يعترف باستغلال قاصرين في الشارع
Lebanon 24
تجارة بالبشر في سن الطفولة.. متهم يعترف باستغلال قاصرين في الشارع
12:15 | 2025-08-20
20/08/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً... طفل تعرّض للإغتصاب من قبل 14 شخصاً
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً... طفل تعرّض للإغتصاب من قبل 14 شخصاً
10:09 | 2025-08-20
20/08/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته
Lebanon 24
"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته
08:31 | 2025-08-20
20/08/2025 08:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان ساطعا كالقمر".. فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان
Lebanon 24
"كان ساطعا كالقمر".. فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان
07:00 | 2025-08-20
20/08/2025 07:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
23:45 | 2025-08-19
19/08/2025 11:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
23:43 | 2025-08-19
19/08/2025 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:06 | 2025-08-20
ذعر بمطار إيطالي.. شاهدوا ما فعله هذا الرجل!
12:15 | 2025-08-20
تجارة بالبشر في سن الطفولة.. متهم يعترف باستغلال قاصرين في الشارع
10:09 | 2025-08-20
حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً... طفل تعرّض للإغتصاب من قبل 14 شخصاً
08:31 | 2025-08-20
"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته
07:00 | 2025-08-20
"كان ساطعا كالقمر".. فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان
06:20 | 2025-08-20
بعد تدهور حالتها الصحيّة... رحيل الدبة "تشياو الصغيرة" عن 24 عاماً
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 04:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 04:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 04:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24