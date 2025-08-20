تحقيقات موسعة مع متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

Advertisement

قررت فى جنوب ، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى منطقة بالقاهرة.وطالبت الأجهزة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لاحكام القانون.أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)