Advertisement

منوعات

تحقيقات موسعة مع متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

Lebanon 24
20-08-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1407053-638913135405801459.jpg
Doc-P-1407053-638913135405801459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت النيابة العامة فى جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى منطقة الخليفة بالقاهرة.
Advertisement

وطالبت النيابة الأجهزة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لاحكام القانون.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
لجنة متابعة القمة الروحية اجتمعت في الديمان: قمة موسعة قريبة وتأكيد على الوحدة الوطنية
lebanon 24
21/08/2025 04:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: نسعى لإعادة إطلاق التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية
lebanon 24
21/08/2025 04:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين: لا نزال ننتظر تقييما مستقلا لآثار قصف أميركا منشآت إيران النووية
lebanon 24
21/08/2025 04:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
lebanon 24
21/08/2025 04:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:06 | 2025-08-20
12:15 | 2025-08-20
10:09 | 2025-08-20
08:31 | 2025-08-20
07:00 | 2025-08-20
06:20 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24