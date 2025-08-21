كان يستعد للدورة الثانية بعد رسوبه في الامتحانات… العثور على طالب منتحر (صورة)

Advertisement

أقدم شاب على الانتحار بطريقة مأساوية، بعد نحو شهر من صدور نتائج الثانوية العامة، التي لم يتمكن من اجتيازها في الأولى بسبب مادة واحدة.وأفادت وسائل إعلام بأن الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا عُثر عليه مشنوقًا على شجرة في حديقة منزله بمدينة الصويرة بمحافظة واسط، وذلك على يد عائلته عند .وكان الشاب علي عامر ، يستعد لخوض امتحان في المقرر الذي رسب فيه، ضمن الدورة الثانية من الامتحانات التي ستقام نهاية الشهر الجاري.وذكرت شبكة "964" الإخبارية المحلية، أن الطالب قرر الانتحار قبل موعد الامتحان رغم كونه كان يستعد له حتى قبيل انتحاره.وأضافت أن الشاب لم يكن يعاني من مشاكل نفسية أو عائلية، لكنه عانى من ضغوط ترتبط بتجاوز الثانوية العامة.