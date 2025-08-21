Advertisement

كان يستعد للدورة الثانية بعد رسوبه في الامتحانات… العثور على طالب منتحر (صورة)

Lebanon 24
21-08-2025 | 14:50
أقدم شاب عراقي على الانتحار بطريقة مأساوية، بعد نحو شهر من صدور نتائج الثانوية العامة، التي لم يتمكن من اجتيازها في الدورة الأولى بسبب مادة واحدة.
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا عُثر عليه مشنوقًا على شجرة في حديقة منزله بمدينة الصويرة بمحافظة واسط، وذلك على يد عائلته عند الفجر.

وكان الشاب علي عامر عبد الأمير، يستعد لخوض امتحان في المقرر الذي رسب فيه، ضمن الدورة الثانية من الامتحانات التي ستقام نهاية الشهر الجاري.

وذكرت شبكة "964" الإخبارية المحلية، أن الطالب قرر الانتحار قبل موعد الامتحان رغم كونه كان يستعد له حتى قبيل انتحاره.

وأضافت أن الشاب لم يكن يعاني من مشاكل نفسية أو عائلية، لكنه عانى من ضغوط ترتبط بتجاوز الثانوية العامة. 

