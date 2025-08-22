بسبب كلب.. سائق "أوبر" يعتدي على زبون

Advertisement

رفعت دعوى قضائية ضد شركة " " في مقاطعة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، بعدما تعرّض الرئيس التنفيذي لشركة TC BioPharm، كوبل (45 عامًا)، لاعتداء عنيف من أحد سائقيها. الحادثة وقعت في 24 نيسان الماضي، حين رفض السائق الروسي فاديم نيكولايفيتش أوليومدجييف السماح للراكب باصطحاب كلبه المساعد داخل المركبة.وفق الدعوى، طلب كوبل من السائق إلغاء الرحلة بعد رفضه، لكن المشادة تطورت إلى اعتداء جسدي، إذ أمسك السائق بعنق الراكب وضربه برأسه ولكمه في وجهه، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بالأرض. كاميرات مراقبة التقطت الواقعة، وأظهرت سقوط كوبل فاقدًا للوعي، قبل أن يُنقل إلى المستشفى مصابًا بارتجاج شديد في المخ وجروح استلزمت سبع دبابيس وأربع غرز.الدعوى القضائية تتهم "أوبر" بالتقصير في فحص خلفيات سائقيها، بعد أن تبيّن أن أوليومدجييف قدّم رخصة قيادة مزوّرة للوصول إلى المنصة. محامو كوبل أكدوا أن التحقق من هذا التزوير لم يكن ليستغرق أكثر من دقائق، منتقدين تقاعس الشركة في حماية ركابها.كوبل أوضح في تصريحات صحفية أنه احتاج نحو 60 يومًا ليستعيد بعضًا من حياته الطبيعية، بعدما فقد القدرة على التركيز أمام الشاشات وعانى من فقدان مفرداته. وأضاف: "تتساءل: هل سأعود كما كنت؟". (بيبول)