"محامي النجوم"... أصبح مشرّداً ويبحث عن الطعام في حاويات النفايات (صورة)

يعيش المحامي الألمانيّ الشهير البالغ من العمر 63 عاماً، الذي لقب بـ"محامي النجوم"، على أحد الشواطىء في بلا مأوى.

وقالت ريبوك إنّه مرّ بمآسي شخصيّة، فانتهى زواجه عام 2017، ودخل في نزاع قضائيّ يتعلّق بحضانة إبنته، وتوفيت عمّته التي كانت أقرب الأشخاص إليه.

وأشار إلى أنّ كلّ هذه الأحداث دفعته إلى مغادرة والانتقال للعيش في أوّلا، قبل أن يستقر لاحقا في اليونان.

وفي اليونان، استأجر منزلا يشمل مكتباً للمحاماة، لكنه تعرّض للإخلاء بعد تراكم متأخرات الإيجار لمدة ستة أشهر، ولم يتبق لديه سوى الملابس التي يرتديها، لينتقل إلى العيش على كرسي استلقاء خاص به على الشاطئ، برفقة قطتين وكلب، فيما يُضطر للبحث عن الطعام في حاويات النفايات. (روسيا اليوم)