بقرض من جدّتها.. هكذا أصبحت مليونيرة

عندما طلبت بيج مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني من جدتها التي كانت تعمل منظّفة بدوام جزئي، لم تكن تملك خطة عمل واضحة، لكن كان لديها شغف وإصرار على أن تصبح خبيرة تجميل مستقلة. بعد عشر سنوات فقط، تحولت هذه البداية البسيطة إلى علامة تجارية عالمية في عالم التجميل تحمل اسم P. Louise، مع توقعات بأن تحقق إيرادات تصل إلى 138 مليون جنيه إسترليني هذا العام.نشأت بيج في ظروف متواضعة في الكبرى، وتركت الجامعة حيث كانت تدرس لتصبح أخصائية اجتماعية. افتتحت أول صالون لها عام 2014، لكن المشروع لم يحقق النجاح المتوقع، واقتصر الحضور على زبائنها الدائمين. ورغم اضطرارها لبيع سيارتها، رفضت الاستسلام، قائلة إنها لم تكن لتخذل جدتها التي دعمتها.بدأت بتقديم دروس مكياج، ثم تحولت إلى البث المباشر لآلاف الأشخاص حول العالم مقابل مبالغ رمزية. هذا التوجه المبكر نحو التعليم الرقمي خلق قاعدة جماهيرية وفّر لها لاحقًا قاعدة صلبة للانطلاق.الخطوة المفصلية جاءت عندما أطلقت منتج Rumor Base كقاعدة لظلال العيون، والذي اعتبرته قنوات متخصصة على " " الأفضل في السوق. هذا المنتج حقق لها شهرة واسعة وسرّع نمو علامتها التجارية.ثم دخلت بيج بقوة إلى عالم التجارة الإلكترونية، حيث لعب تطبيق تيك توك دورًا محوريًا في توسعها. ففي 2024، حققت مبيعات فاقت 1.5 مليون جنيه إسترليني خلال 12 ساعة فقط عبر متجر المنصة، محطمة رقمًا قياسيًا بريطانيًا.مع تزايد الطلب، انتقلت شركتها إلى مستودعات أكبر في ستوكبورت، لتضم متجرًا ومقهى يجذب الزوار، في حين سجلت مبيعات العام الماضي 71 مليون جنيه إسترليني. وفي أكتوبر المقبل، ستفتتح أول متجر تجزئة لها في ترافورد سنتر، أحد أشهر المراكز التجارية في .تؤكد بيج أن فلسفتها قائمة على توفير مساحة آمنة للتعبير عن الذات، حيث يشعر كل شخص بالقبول كما هو، حتى لو جاء بملابس غير مألوفة. وتضيف: "أواصل الظهور كل يوم من أجل أحلامي والدفاع عما أؤمن به، حتى لو لم أكن المفضلة لدى الجميع". (bbc)