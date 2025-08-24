Advertisement

منوعات

بعد منع فرقة من رفع علم فلسطين.. مقاطعة مهرجان موسيقي في بريطانيا

Lebanon 24
24-08-2025 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1408299-638916187999035742.webp
Doc-P-1408299-638916187999035742.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انسحبت مجموعة من الفرق الموسيقية من مهرجان فيكتوريوس الموسيقي البريطاني قبل ساعات من موعد أداء عروضها بعدما زعمت فرقة الموسيقى الشعبية الأيرلندية "ذا ماري والوبرز" أنها "مُنعت" بسبب رفعها العلم الفلسطيني.
Advertisement

وأعلنت فرق "ذا لاست دينر بارتي"، و"كليفوردز"، و"ذا أكاديميك" يوم السبت أنها لن تؤدي في مهرجان بورتسموث الموسيقي بعد الحادث الذي وقع يوم الجمعة، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ومن حينها، أصدر منظمو المهرجان، الذين زعموا أن الفرقة تم قطع عرضها بسبب استخدامها هتافا "تمييزيا"، اعتذارا للفرقة وتعهدوا بتقديم "تبرع كبير لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وفي بيان نشرته على صفحتها على إنستغرام، قالت فرقة الروك "ذا لاست دينر بارتي" إنها ستقاطع المهرجان.

وجاء في البيان: "نحن غاضبون من القرار الذي اتخذ لإسكات فرقة /ذا ماري والوبرز/ (الجمعة) في مهرجان فيكتوريوس. كفرقة، لا يمكننا أن نؤيد الرقابة السياسية، ولذلك سنقاطع المهرجان اليوم".

وتابع البيان: "بينما يجبر سكان غزة عمدا على الوقوع في براثن مجاعة كارثية بعد عامين من تصاعد العنف، من الضروري والواضح أن يستخدم الفنانون منصاتهم للفت الانتباه إلى هذه القضية. رؤية محاولة لتحويل الانتباه بعيدا عن الإبادة الجماعية من أجل الحفاظ على صورة غير سياسية أمر مخيب للآمال للغاية".

وتابع البيان "طوال هذا الصيف، استخدمنا مسارحنا لتشجيع جماهيرنا على التبرع حتى بمبلغ مشروب واحد لمنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، واليوم نحثكم أكثر من أي وقت مضى على فعل الشيء نفسه".

وأضاف البيان "نحن نأسف بشدة لمعجبينا الذين كانوا يتطلعون لرؤيتنا اليوم، ونحن محطمون لأنه تم وضعنا في هذا الموقف الذي يزعجنا ويزعجكم. فلسطين حرة".

وبعد عرض فرقة "ذا ماري والوبرز"، قال متحدث باسم مهرجان فيكتوريوس: "تحدثنا مع الفنان قبل الأداء بشأن سياسة المهرجان القائمة منذ فترة طويلة بعدم السماح بأي نوع من الأعلام في الحدث، ولكننا نحترم حقهم في التعبير عن آرائهم أثناء العرض".

وتابع "على الرغم من عرض علم على المسرح بما يتعارض مع سياستنا، وتم إثارة هذا الأمر مع طاقم الفرقة، لم ينته العرض في هذه المرحلة، وكان قرار الفرقة هو إيقاف الأغنية".

وردا على ذلك، زعمت فرقة "ذا ماري والوبرز" أن المهرجان أصدر "بيانا مضللا للصحافة يزعمون فيه أنهم قطعوا صوتنا بسبب هتاف تمييزي، وليس بسبب دعوة الفرقة لتحرير فلسطين".

وقالوا: "يُظهر الفيديو الخاص بنا بوضوح أحد أعضاء طاقم فيكتوريوس وهو يصعد على المسرح، ويتدخل في عرضنا، ويزيل العلم من المسرح، ثم يتم قطع الصوت بعد هتاف 'فلسطين حرة'".
مواضيع ذات صلة
عودة مهرجان "بكرزاي إن موسيقى" في قلب جبال الشوف
lebanon 24
24/08/2025 13:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هتافات "الموت للجيش الإسرائيلي" خلال مهرجان موسيقي في بريطانيا.. كيف علّق ستارمر؟
lebanon 24
24/08/2025 13:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجان الموسيقى والازياء في روما بمشاركة لبنانية بارزة
lebanon 24
24/08/2025 13:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل ساعات من الحفل المُنتظر.. فرقة موسيقية تنسحب وتوقف عرضها
lebanon 24
24/08/2025 13:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:11 | 2025-08-24
03:54 | 2025-08-24
23:10 | 2025-08-23
23:00 | 2025-08-23
15:52 | 2025-08-23
13:33 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24