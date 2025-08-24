Advertisement

زعم علاقته بتجار آثار وعملات.. والداخلية السورية تكشف

24-08-2025 | 03:54
بعدما زعم مواطن مصري من محافظة كفر الشيخ في فيديو انتشر على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، علاقته بتجار آثار وعملات أجنبية ورغبته في الإدلاء بمعلومات عنهم، كشفت وزارة الداخلية التفاصيل.
وأوضحت الوزارة أنها ألقت القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، ليتبين أنه عامل، سبق اتهامه في 28 قضية متنوعة، أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، سرقة، سلاح بدون ترخيص".

كما كشفت أنه بمناقشة العامل، تبين عدم اتزانه نفسياً، وتلقيه العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين.
أتى ذلك، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يزعم تورطه مع آخرين في عمليات تجارة الآثار والعملة، مشيراً إلى أنه يتلقى تهديدات من أشخاص مختلفين، ومطالباً بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث معه حول تلك العمليات المشبوهة والمتورطين فيها.

وتفرض مصر قيودا صارمة فيما يتعلق بتجارة العملات الأجنبية وتداول العملات خارج القنوات الرسمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

فيما فقدت البلاد آلاف القطع الأثرية عبر العقود بسبب التنقيب غير القانوني والاتجار بها، رغم أن عقوبة الاتجار بالآثار تصل إلى السجن المؤبد وغرامات قد تبلغ 10 ملايين جنيه.
