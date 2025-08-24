31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
19
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
زعم علاقته بتجار آثار وعملات.. والداخلية السورية تكشف
Lebanon 24
24-08-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما زعم مواطن
مصري
من محافظة
كفر الشيخ
في فيديو انتشر على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، علاقته بتجار آثار وعملات أجنبية ورغبته في الإدلاء بمعلومات عنهم، كشفت
وزارة الداخلية
التفاصيل.
Advertisement
وأوضحت الوزارة أنها ألقت القبض على الشخص
الظاهر
بمقطع الفيديو، ليتبين أنه عامل، سبق اتهامه في 28 قضية متنوعة، أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، سرقة، سلاح بدون ترخيص".
كما كشفت أنه بمناقشة العامل، تبين عدم اتزانه نفسياً، وتلقيه العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين.
أتى ذلك، بعدما تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يظهر فيه شخص يزعم تورطه مع آخرين في عمليات تجارة الآثار والعملة، مشيراً إلى أنه يتلقى تهديدات من أشخاص مختلفين، ومطالباً بلقاء
الرئيس عبد الفتاح السيسي
بالحديث معه حول تلك العمليات المشبوهة والمتورطين فيها.
وتفرض مصر قيودا صارمة فيما يتعلق بتجارة العملات الأجنبية وتداول العملات خارج القنوات الرسمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
فيما فقدت البلاد آلاف القطع الأثرية عبر العقود بسبب التنقيب غير القانوني والاتجار بها، رغم أن عقوبة الاتجار بالآثار تصل إلى السجن المؤبد وغرامات قد تبلغ 10 ملايين جنيه.
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية السورية تؤكد أن قوى الأمن الداخلي على أتم الجاهزية لتأمين خط تجاري آمن ومستقر لإدخال المواد الغذائية إلى محافظة السويداء
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية تؤكد أن قوى الأمن الداخلي على أتم الجاهزية لتأمين خط تجاري آمن ومستقر لإدخال المواد الغذائية إلى محافظة السويداء
24/08/2025 13:48:15
24/08/2025 13:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الداخلية السورية: بيانات الرئاسة والداخلية والدفاع تعكس اهتمام الدولة بحل قضية الانتهاكات
Lebanon 24
المتحدث باسم الداخلية السورية: بيانات الرئاسة والداخلية والدفاع تعكس اهتمام الدولة بحل قضية الانتهاكات
24/08/2025 13:48:15
24/08/2025 13:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث باسم وزارة الداخلية السورية: قوات الأمن الداخلي السورية تبدأ الانتشار في السويداء
Lebanon 24
متحدث باسم وزارة الداخلية السورية: قوات الأمن الداخلي السورية تبدأ الانتشار في السويداء
24/08/2025 13:48:15
24/08/2025 13:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية العراقية: 61 شخصا لقوا مصرعهم في حريق مركز تجاري بمحافظة واسط
Lebanon 24
وزارة الداخلية العراقية: 61 شخصا لقوا مصرعهم في حريق مركز تجاري بمحافظة واسط
24/08/2025 13:48:15
24/08/2025 13:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عمرها 3 سنوات فقط... استخراج سكين طوله 15 سنتيمتراً من رأس طفلة!
Lebanon 24
عمرها 3 سنوات فقط... استخراج سكين طوله 15 سنتيمتراً من رأس طفلة!
05:11 | 2025-08-24
24/08/2025 05:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منع فرقة من رفع علم فلسطين.. مقاطعة مهرجان موسيقي في بريطانيا
Lebanon 24
بعد منع فرقة من رفع علم فلسطين.. مقاطعة مهرجان موسيقي في بريطانيا
00:51 | 2025-08-24
24/08/2025 12:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:10 | 2025-08-23
23/08/2025 11:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرًا.. ما هو القمر الأسود؟
Lebanon 24
ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرًا.. ما هو القمر الأسود؟
23:00 | 2025-08-23
23/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مظهره.. كاهن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مظهره.. كاهن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
15:52 | 2025-08-23
23/08/2025 03:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
14:44 | 2025-08-23
23/08/2025 02:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
09:28 | 2025-08-23
23/08/2025 09:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:11 | 2025-08-24
عمرها 3 سنوات فقط... استخراج سكين طوله 15 سنتيمتراً من رأس طفلة!
00:51 | 2025-08-24
بعد منع فرقة من رفع علم فلسطين.. مقاطعة مهرجان موسيقي في بريطانيا
23:10 | 2025-08-23
برجك اليوم
23:00 | 2025-08-23
ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرًا.. ما هو القمر الأسود؟
15:52 | 2025-08-23
بسبب مظهره.. كاهن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
13:33 | 2025-08-23
تحذير من مرسيدس.. عيب خطير في هذه السيارة وحملة استدعاء واسعة
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 13:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 13:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 13:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24