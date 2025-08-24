28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كرنفال نوتينغ هيل ينطلق… ألوان وموسيقى تملأ غرب لندن
Lebanon 24
24-08-2025
|
11:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلقت في
غرب لندن
فعاليات
كرنفال
نوتينغ هيل
السنوي، حيث امتلأت الشوارع بالألوان والإيقاعات، وخرج موسيقيون وراقصون بأزياء زاهية للمشاركة في موكب الأطفال ضمن أكبر حفل شوارع في
أوروبا
.
Advertisement
وبدأ اليوم على إيقاع فعالية J’Ouvert عند السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش، مع انفجار من الطلاء والمسحوق اللامع الذي غطّى المشاركين قبل انطلاق الموكب. وتُعدّ J’Ouvert—وتعني "
الفجر
" أو "افتتاح اليوم" بالكريولية الفرنسية—إشارة البدء لاحتفالات الكرنفال طوال عطلة نهاية الأسبوع المصرفية.
المشهد العام اختزل روح الكرنفال: أزياء ملوّنة، فرق طبول ورقصات شارع، وحشود تسير على أنغامٍ صاخبة عبر الأزقّة والساحات، في احتفالية حضرية تعيد كل عام رسم ملامح الحي بألوانها وإيقاعها.
مواضيع ذات صلة
Pixel 10 يظهر في تسريبات جديدة بكاميرا ثلاثية وخيارات ألوان غير تقليدية
Lebanon 24
Pixel 10 يظهر في تسريبات جديدة بكاميرا ثلاثية وخيارات ألوان غير تقليدية
25/08/2025 00:23:20
25/08/2025 00:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
Lebanon 24
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
25/08/2025 00:23:20
25/08/2025 00:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية موسيقية تكريمية لروح الفنان زياد الرحباني في الشوف
Lebanon 24
أمسية موسيقية تكريمية لروح الفنان زياد الرحباني في الشوف
25/08/2025 00:23:20
25/08/2025 00:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تعالج الموسيقى جراح الذاكرة؟ علماء النفس يوضحون
Lebanon 24
كيف تعالج الموسيقى جراح الذاكرة؟ علماء النفس يوضحون
25/08/2025 00:23:20
25/08/2025 00:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
صور
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
16:31 | 2025-08-24
24/08/2025 04:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
16:29 | 2025-08-24
24/08/2025 04:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
Lebanon 24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
16:25 | 2025-08-24
24/08/2025 04:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
Lebanon 24
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
13:18 | 2025-08-24
24/08/2025 01:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حظّ وأموال وسفر.. هذا ما ينتظر مواليد هذه الأبراج
Lebanon 24
حظّ وأموال وسفر.. هذا ما ينتظر مواليد هذه الأبراج
12:53 | 2025-08-24
24/08/2025 12:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:31 | 2025-08-24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
16:29 | 2025-08-24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
16:25 | 2025-08-24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
13:18 | 2025-08-24
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
12:53 | 2025-08-24
حظّ وأموال وسفر.. هذا ما ينتظر مواليد هذه الأبراج
12:25 | 2025-08-24
بالفيديو: انفجار في مركز تجاري شهير وسط موسكو.. هل من إصابات؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24