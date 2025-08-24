كرنفال نوتينغ هيل ينطلق… ألوان وموسيقى تملأ غرب لندن

Advertisement

وبدأ اليوم على إيقاع فعالية J’Ouvert عند السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش، مع انفجار من الطلاء والمسحوق اللامع الذي غطّى المشاركين قبل انطلاق الموكب. وتُعدّ J’Ouvert—وتعني " " أو "افتتاح اليوم" بالكريولية الفرنسية—إشارة البدء لاحتفالات الكرنفال طوال عطلة نهاية الأسبوع المصرفية.المشهد العام اختزل روح الكرنفال: أزياء ملوّنة، فرق طبول ورقصات شارع، وحشود تسير على أنغامٍ صاخبة عبر الأزقّة والساحات، في احتفالية حضرية تعيد كل عام رسم ملامح الحي بألوانها وإيقاعها.