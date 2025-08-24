Advertisement

كرنفال نوتينغ هيل ينطلق… ألوان وموسيقى تملأ غرب لندن

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:58
انطلقت في غرب لندن فعاليات كرنفال نوتينغ هيل السنوي، حيث امتلأت الشوارع بالألوان والإيقاعات، وخرج موسيقيون وراقصون بأزياء زاهية للمشاركة في موكب الأطفال ضمن أكبر حفل شوارع في أوروبا.
وبدأ اليوم على إيقاع فعالية J’Ouvert عند السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش، مع انفجار من الطلاء والمسحوق اللامع الذي غطّى المشاركين قبل انطلاق الموكب. وتُعدّ J’Ouvert—وتعني "الفجر" أو "افتتاح اليوم" بالكريولية الفرنسية—إشارة البدء لاحتفالات الكرنفال طوال عطلة نهاية الأسبوع المصرفية.


المشهد العام اختزل روح الكرنفال: أزياء ملوّنة، فرق طبول ورقصات شارع، وحشود تسير على أنغامٍ صاخبة عبر الأزقّة والساحات، في احتفالية حضرية تعيد كل عام رسم ملامح الحي بألوانها وإيقاعها.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24