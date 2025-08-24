Advertisement

منوعات

في بلد عربي.. جلسة تصوير زفاف داخل مسجد تُثير جدلاً واسعاً (صور)

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1408532-638916762145744268.png
Doc-P-1408532-638916762145744268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت على مواقع التواصل صورٌ لعروسين خلال جلسة تصوير داخل أحد المساجد في مصر، وأمام القبلة تحديدًا، ما فتح نقاشًا واسعًا حول مدى ملاءمة توثيق لحظات الزفاف في مكانٍ مخصّصٍ للعبادة.

في التعليقات، انقسم المتابعون بين من هنّأ العروسين ودعا لهما بالبركة، ومن اعتبر الخطوة "غير مناسبة" وتستوجب التحقّق من حكمها الشرعي. وكتب أحدهم: "ما شاء الله… لكن لماذا التصوير داخل المسجد؟"، فيما رأى آخر أنّ "صور الأفراح لا تُلتقط في المساجد لأنها أماكن مقدّسة"، وذهب آخرون إلى وصف الفكرة بأنّها "غريبة وغير مألوفة وقد تندرج في المحظورات".
Advertisement
جلسة تصوير زفاف أمام القبلة
جلسة تصوير زفاف أمام القبلة


مواضيع ذات صلة
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 10:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
lebanon 24
25/08/2025 10:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت من داخل صندوق سيارة.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل في موناكو (صور)
lebanon 24
25/08/2025 10:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غضب في بلدٍ عربيّ بسبب حفل زفاف... شاهدوا بالصور ما جرى
lebanon 24
25/08/2025 10:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

صور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:19 | 2025-08-25
23:35 | 2025-08-24
22:51 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:29 | 2025-08-24
16:25 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24