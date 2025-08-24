29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
في بلد عربي.. جلسة تصوير زفاف داخل مسجد تُثير جدلاً واسعاً (صور)
Lebanon 24
24-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت على مواقع التواصل صورٌ لعروسين خلال جلسة تصوير داخل أحد المساجد في مصر، وأمام القبلة تحديدًا، ما فتح نقاشًا واسعًا حول مدى ملاءمة توثيق لحظات الزفاف في مكانٍ مخصّصٍ للعبادة.
في التعليقات، انقسم المتابعون بين من هنّأ العروسين ودعا لهما بالبركة، ومن اعتبر الخطوة "غير مناسبة" وتستوجب التحقّق من حكمها الشرعي. وكتب أحدهم: "ما شاء الله… لكن لماذا التصوير داخل
المسجد
؟"، فيما رأى آخر أنّ "صور الأفراح لا تُلتقط في المساجد لأنها أماكن مقدّسة"، وذهب آخرون إلى وصف الفكرة بأنّها "غريبة وغير مألوفة وقد تندرج في المحظورات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
25/08/2025 10:13:43
25/08/2025 10:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
25/08/2025 10:13:43
25/08/2025 10:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت من داخل صندوق سيارة.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل في موناكو (صور)
Lebanon 24
أطلت من داخل صندوق سيارة.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل في موناكو (صور)
25/08/2025 10:13:43
25/08/2025 10:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في بلدٍ عربيّ بسبب حفل زفاف... شاهدوا بالصور ما جرى
Lebanon 24
غضب في بلدٍ عربيّ بسبب حفل زفاف... شاهدوا بالصور ما جرى
25/08/2025 10:13:43
25/08/2025 10:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
صور
تابع
قد يعجبك أيضاً
رعب وفوضى في إحدى الجامعات.. وهذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
رعب وفوضى في إحدى الجامعات.. وهذا ما تبين (فيديو)
02:19 | 2025-08-25
25/08/2025 02:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
انتكاسة جديدة لماسك.. إلغاء رحلة "ستارشيب" التجريبية قبل نحو 15 دقيقة من الإقلاع
Lebanon 24
انتكاسة جديدة لماسك.. إلغاء رحلة "ستارشيب" التجريبية قبل نحو 15 دقيقة من الإقلاع
23:35 | 2025-08-24
24/08/2025 11:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:51 | 2025-08-24
24/08/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
16:31 | 2025-08-24
24/08/2025 04:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
16:29 | 2025-08-24
24/08/2025 04:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:19 | 2025-08-25
رعب وفوضى في إحدى الجامعات.. وهذا ما تبين (فيديو)
23:35 | 2025-08-24
انتكاسة جديدة لماسك.. إلغاء رحلة "ستارشيب" التجريبية قبل نحو 15 دقيقة من الإقلاع
22:51 | 2025-08-24
برجك اليوم
16:31 | 2025-08-24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
16:29 | 2025-08-24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
16:25 | 2025-08-24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 10:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 10:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 10:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24