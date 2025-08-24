في بلد عربي.. جلسة تصوير زفاف داخل مسجد تُثير جدلاً واسعاً (صور)

Advertisement

انتشرت على مواقع التواصل صورٌ لعروسين خلال جلسة تصوير داخل أحد المساجد في مصر، وأمام القبلة تحديدًا، ما فتح نقاشًا واسعًا حول مدى ملاءمة توثيق لحظات الزفاف في مكانٍ مخصّصٍ للعبادة.في التعليقات، انقسم المتابعون بين من هنّأ العروسين ودعا لهما بالبركة، ومن اعتبر الخطوة "غير مناسبة" وتستوجب التحقّق من حكمها الشرعي. وكتب أحدهم: "ما شاء الله… لكن لماذا التصوير داخل ؟"، فيما رأى آخر أنّ "صور الأفراح لا تُلتقط في المساجد لأنها أماكن مقدّسة"، وذهب آخرون إلى وصف الفكرة بأنّها "غريبة وغير مألوفة وقد تندرج في المحظورات".