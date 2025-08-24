Advertisement

الحملأجواء العمل مستقرة وتشعر بالراحة، لكن مصاريفك قد تكون أعلى من اللازم، فانتبه ولا تندفع في الشراء. دعوة من صديق تمنحك طاقة إيجابية كبيرة. في الأفق قرار مصيري يحتاج منك بعض ، ولا تتردد في استشارة الشريك قبل حسمه.الثورانطلاقة مميزة تنتظرك، فهناك مشروع جديد يفتح أمامك أبواب النجاح ويغيّر مسارك للأفضل. حالتك النفسية تتحسن بشكل ملحوظ، والعائلة والأصدقاء يشاركونك فرحتك. عاطفياً، العلاقة العاطفية تأخذ منعطفاً إيجابياً نحو الاستقرار.الجوزاءأفكارك المبدعة تستحق أن تُستثمر في مسارك المهني. خطط جيداً لمستقبلك المالي وابدأ بالادخار من أجل خطوة كبيرة، قد تكون منزلاً أو سيارة. حاول إنهاء أعمالك لتقضي وقتاً مميزاً مع العائلة. اتصال غير متوقع من صديق قديم يعيد الذكريات.السرطانقد تواجه بعض العراقيل، لكن مرونتك وحكمتك تساعدانك على تجاوزها بسهولة. مفرحة تتعلق بوضعك المالي تدخل البهجة إلى قلبك. على الصعيد المهني، عليك التعلم من التجارب الماضية وبناء خطة متينة للمستقبل. أما عاطفياً، فأنت مقبل على لحظات رومانسية مميزة مع الشريك.إبداعك يفتح أمامك فرصاً جديدة، لكن احذر من التأثر بسلبية بعض الزملاء. قد يزعجك أمر عائلي، لكن لا تبالغ في التفكير، فالأمور إلى تحسن. لا تدخل في جدال مع صديق مقرب حتى لا تخسره. عاطفياً، علاقة جديدة قد تطرق بابك قريباً.العذراءمزاجك اليوم ليس بأفضل حال، وتشعر بالرغبة في الابتعاد عن الجميع. قضاء وقت بمفردك قد يكون فكرة جيدة، لكن لا تجعل العزلة تطغى عليك. جدد طاقتك بمشاهدة فيلم خفيف أو قراءة كتاب يبهجك.الميزانشخصيتك القوية قد تدفع البعض لتجنب مجادلتك. تجنب الانجرار وراء الشائعات ولا تدخل في أحاديث لا فائدة منها. شخص كان على خلاف معك يحاول استعادة العلاقة، ومن الحكمة أن تمنحه فرصة لإصلاح ما مضى.العقربيوم مناسب لإنجاز الأعمال المتراكمة، فطاقتك اليوم مرتفعة. خصص وقتاً للعائلة والأصدقاء، فقد يكون لهذا تأثير إيجابي كبير عليك. تواصلك مع أصدقاء قدامى قد يمنحك فرصاً جديدة. عاطفياً، تطرح على الشريك بعض الأسئلة المهمة لتوضيح مسار العلاقة.القوستنتظرك مفاجآت مفرحة، قد تحصل على ترقية أو مكافأة مالية. هناك عرض سفر يثير حماسك، استعد له جيداً. في العمل، حاول أن تأخذ الانتقادات بروح بنّاءة لتطوير نفسك. الشريك يشعر بالغيرة ما يثير بعض التوتر، فكن متفهماً.الجديالتزامك في العمل يجذب أنظار مديرك ويمنحك تقديراً خاصاً. لا تهمل تطوير مهاراتك ولا تؤجل المهام المطلوبة منك. في المساء، يمكنك الترفيه عن نفسك بمشاهدة فيلم أو مسرحية. خطط جيداً لقضاء إجازة مميزة تخرجك من الروتين.الدلويوم متعب مهنياً، لكن مواجهته بهدوء وذكاء يقلل من حدته. مع الشريك، التوتر ما زال موجوداً بسبب عصبيتك المفرطة. إذا رغبت في تجاوز الخلافات، حاول أن تتحلى بالصبر وتضبط انفعالاتك. ممارسة الرياضة تساعدك على تفريغ طاقتك السلبية.الحوتضغوط العمل تزداد وتشعر بالإرهاق، لكن دعم زملائك يخفف عنك العبء. الأصدقاء يتواصلون معك لمساندتك بعد فترة صعبة مررت بها. عطلة نهاية الأسبوع فرصة مثالية لاستعادة نشاطك. سهرة عائلية تبعث فيك الراحة والدفء.