منوعات

لينتقم من رئيسه.. اشترى قصره وهذا ما فعله!

Lebanon 24
25-08-2025 | 08:06
برز اسم المستثمر الأميركي ديفيد تيبر، مالك نادي كارولينا بانثرز ومؤسس صندوق التحوط "أبالوزا مانجمنت"، في 2010 بعد شرائه قصر رئيسه السابق في "غولدمان ساكس" جون كورزين في هامبتونز مقابل 43.5 مليون دولار ثم هدمه بعد عام وبناء مسكن جديد أكبر على الموقع.
في 1989، وبعد دوره في تجاوز "جولدمان ساكس" تداعيات انهيار السوق، تخطّاه الرئيس التنفيذي آنذاك جون كورزين في الترقية إلى الشراكة.

غادر تيبر البنك لاحقًا وأسس "أبالوزا مانجمنت"، الذي تطوّر إلى أحد صناديق التحوّط البارزة.

القصر المشتَرى في هامبتونز كانت مساحته التقريبية 6,165 قدم². في العام التالي جرى هدمه، وشُيِّد مسكن جديد بمساحة تفوق 11,200 قدم² يتضمن إطلالات على المحيط ومسبحًا وملعب تنس.

استغرق مشروع البناء نحو أربع سنوات وحظي بتغطية إعلامية واسعة. وعند سؤاله في 2010 عمّا إذا كانت الخطوة "انتقامًا"، قال تيبر لمجلة "نيويورك": "يمكنكم تفسير الأمر على هذا النحو… يمكن القول إن في العالم قليلًا من العدالة".
