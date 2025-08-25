28
تحت تهديد السلاح.. نهب في وضح النهار في السودان
Lebanon 24
25-08-2025
|
16:00
A-
A+
أثار مقطع فيديو صادم موجة غضب في
السودان
، إذ وثّق لحظة تعرّض معلمة لعملية نهب مسلّح في وضح النهار بمنطقة كرري في أم درمان.
ويظهر في الفيديو 3 شبان على دراجة نارية يهاجمون الضحية ويسلبون حقيبتها قبل أن يلوذوا بالفرار، في إطار ما يُعرف محليًا بظاهرة "9 طويلة".
المقطع دفع ناشطين للتنديد بتدهور الأوضاع الأمنية، مطالبين السلطات بضبط الجناة وفرض عقوبات رادعة علنًا للحد من تكرار هذه الجرائم، نظرًا إلى أن المجرمين ظهروا بشكل مريح في الكاميرات.
