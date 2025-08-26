من نداء خجول.. هذه أغرب قصة حب

Advertisement

تحوّلت مصادفة عابرة في مصعد بمدينة شنيانغ إلى قصة حبّ لافتة حصدت ملايين المشاهدات على المنصات. فقد التقى ليو، وهو ساعي توصيل يبلغ 27 عامًا من لياونينغ، بهانا (30 عامًا)، معلمة حضانة من الأميركية، عندما كان يسلّم وجبة معكرونة إلى شقتها. وبعثة جرأة على خجل، قال لها بالإنكليزية الركيكة: “Hello, I love you”، لتضحك هانا وتحتفظ باللحظة كبداية لتعارفٍ مكثّف انتهى بزواج سريع.تبادل الاثنان حسابات وسائل التواصل وقرّرا أن يتبادلا تعليم اللغة: ليو يُدرّس هانا الصينية، وهانا تساعده في . تقاطع الاهتمامات—من الطبخ والحيوانات الأليفة إلى التزلج والسفر—قرّب المسافات بينهما، حتى إن هانا راحت ترافق ليو في بعض جولات التوصيل، فيما كانا يخصّصان عطلات نهاية الأسبوع لاكتشاف القرى القريبة.في محطة مترو مزدحمة مطلع كانون الثاني، تقدّم ليو لخطبة هانا بخاتم ألماسي، وبعد شهرين عُقد القران في مسقط رأسه بحضور عائلته، بينما وجّه والدا هانا تهانيهما عبر فيديو من . تقول هانا إنها لا تقيس علاقتها بالماديات: "نحن توأم روح… الحب لا يُقاس بالأشياء". ويكتفي ليو بتفسير بسيط: "نعرف بعضنا لفترة قصيرة، لكنني أشعر أنها الشخص المناسب".اليوم، يعيش الزوجان على إيقاع ترجمة فورية.. تطبيقات على الهاتف تُعينهما ريثما تترسّخ اللغة الثانية لدى كلٍّ منهما. ف