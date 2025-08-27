31
بسبب انتقادات ترامب.. سلسلة مطاعم أميركية تتراجع عن قرارها!
Lebanon 24
27-08-2025
|
02:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت سلسلة مطاعم "كراكر باريل" الأميركية، عن تغيير تصميم شعارها بعد ردود فعل غاضبة، بما في ذلك انتقادات من جانب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وكانت الشركة قد أطلقت الأسبوع الماضي شعارًا بسيطا مجددا، أزالت فيه صورة رجل عجوز يتكئ على برميل، كما أُزيلت عبارة "متجر الريف القديم"، ليقتصر الشعار الجديد على اسم سلسلة المطاعم فقط.
وأثارت هذه الخطوة غضبا عبر الإنترنت، حيث اتهم محافظون السلسلة بأنها "تقدمية" بحسب وسائل إعلام أميركية.
ووفقا لشبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية الأميركية، خسرت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار من قيمتها السوقية يوم الخميس الماضي عقب إعلان تغيير علامتها التجارية.
وأصدرت الشركة يوم الإثنين الماضي بيانًا قالت فيه إنه كان بإمكانها "تقديم أداء أفضل في
الكشف عن
هويتنا وما سنكون عليه دائمًا"، لكنها أكدت أيضًا أنها ستتمسك بموقفها، مضيفةً أن "أولد تايمر" سيبقى على قائمة طعام السلسلة، وفي لافتات الطرق، وسيعرض في متجرها الريفي.
وأمس الثلاثاء علق
ترامب
على خطة الشركة في منشور عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي قال فيه: "على كراكر باريل العودة إلى الشعار القديم، والاعتراف بالخطأ بناء على ردود فعل العملاء، وإدارة الشركة بشكل أفضل من أي وقت مضى".
وبعد ساعات، قالت الشركة في بيان: "قلنا إننا سنستمع، وقد فعلنا. سيختفي شعارنا الجديد، وسيبقى شعارنا القديم".، وهو ما أشاد به
البيت الأبيض
.(سكاي نيوز)
