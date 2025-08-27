Advertisement

منوعات

توقيف طفل.. طعن والده دفاعاً عن أمّه

Lebanon 24
27-08-2025 | 06:35
طعن طفل تركيّ والده، وأصابه بجروح خطيرة، بعدما دافع عن والدته التي كانت تتعرّض للضرب خلال مشاجرة عائليّة، في مدينة أديامان، في جنوب تركيا.
وأصاب الطفل البالغ من العمر والدته في يدها، عندما كانت تُحاول منعه من طعن والده.
 
 
وأوقفت الشرطة الطفل، وتقوم بالتحقيق معه. (ارم نيوز)
 
 
 
