وفاة طفلين غرقاً في بحر الراهبين بمصر

لقى طفل وطفلة مصرعهما غرقا في بحر الراهبين في مصر أثناء لهوهما في المياه، انتقلت قوة من الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثامين ونقلهما للمشرحة.

تلقت ، إخطارًا بغرق طفلة وطفل في مياه بحر الراهبين، وانتقلت سيارتي إسعاف وقوة من شرطة النجدة والانقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما للمشرحة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

(اليوم السابع)