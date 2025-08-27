29
منوعات
وفاة طفلين غرقاً في بحر الراهبين بمصر
Lebanon 24
27-08-2025
|
12:00
لقى طفل وطفلة مصرعهما غرقا في بحر الراهبين في مصر أثناء لهوهما في المياه، انتقلت قوة من الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثامين ونقلهما للمشرحة.
تلقت
الأجهزة الأمنية
، إخطارًا بغرق طفلة وطفل في مياه بحر الراهبين، وانتقلت سيارتي إسعاف وقوة من شرطة النجدة والانقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما للمشرحة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.
(اليوم السابع)
