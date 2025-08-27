Advertisement

منوعات

وفاة طفلين غرقاً في بحر الراهبين بمصر

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:00
لقى طفل وطفلة مصرعهما غرقا في بحر الراهبين في مصر أثناء لهوهما في المياه، انتقلت قوة من الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثامين ونقلهما للمشرحة.
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بغرق طفلة وطفل في مياه بحر الراهبين، وانتقلت سيارتي إسعاف وقوة من شرطة النجدة والانقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما للمشرحة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة. 
(اليوم السابع)
