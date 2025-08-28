Advertisement

منوعات

توفيت قبل أيام فقط من زفافها.. هذا ما حصل لعروس داخل داخل مركز شهير (صورة)

Lebanon 24
28-08-2025 | 00:01
في حادثة مأساوية، توفيت عروس مصرية شابة تُدعى إسراء كرم، صباح أمس الأربعاء، في أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة.
جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من دخولها في غيبوبة تامة، إثر مضاعفات طبية ناتجة عن خطأ جسيم في أثناء جلسة تجميل داخل مركز شهير بمنطقة المهندسين، قبيل أيام من موعد زفافها المقرر في الثالث من أيلول المقبل.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد دخلت إسراء، التي كانت تستعد لحفل زفافها، إلى مركز تجميل في 13 آب الجاري، لإجراء إحدى جلسات التجميل مقابل مبلغ قُدّر بنحو 100 ألف جنيه مصري، إلا أن الجلسة انتهت بتدهور مفاجئ في حالتها الصحية، نتيجة توقف عضلة القلب وفشل في وظائف الجسم الحيوية.

ونقلت العروس إلى مستشفى خاص، وخضعت لمحاولات إنعاش قلبي ورئوي، ووضعت تحت أجهزة التنفس الصناعي داخل غرفة العناية المركزة في حالة غيبوبة تامة بنسبة وعي لم تتجاوز 1%.

ورغم محاولات الفريق الطبي إنقاذها، فقد ظلت الحالة حرجة حتى أُعلن خبر وفاتها، وسط صدمة ذويها وأصدقائها.

ولاحقا تقدم شقيقها ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد المركز والطبيب المسؤول.

وباشرت النيابة في شمال الجيزة التحقيق، واستدعت قبل أيام أفراد العائلة للاستماع إلى إفاداتهم، كما أمرت بإجراء تحريات موسعة بشأن المركز التجميلي وطاقمه، والتحقق من المواد المستخدمة خلال الجلسة.(إرم نيوز)


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24