موظفو بنك يتلقون إشعارات تسريحهم.. عن طريق الخطأ!

قدم "إيه إن زد" اعتذاره واقترح مساعدة نفسية لأكثر من 100 موظف لديه، تلقوا عن طريق الخطأ إشعارات بتسريحهم.ووفقا لتقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" فقد تلقى موظفو البنك الأربعاء رسالة بريد إلكتروني آلية تطلب منهم تسليم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل قبل إنهاء خدماتهم. وجاء هذا الحادث قبل عدة أيام من الإخطار الرسمي بشأن عمليات التسريح المخطط لها، والتي كان من المقرر أن تعلن عنها الإدارة الأسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم البنك بروس راش: "للأسف، تضمنت هذه الرسائل الإلكترونية تاريخ تسريح بعض زملائنا قبل أن يتسنى لنا إبلاغهم شخصيا.. أسف بشدة للضغط الذي سببه هذا الوضع".وقدمت الدعم النفسي لأكثر من 100 موظف من كبار المسؤولين، ولم يتم العدد الدقيق للموظفين المخطط لتسريحهم.وأشارت الصحيفة إلى أن خلل نظام البريد الإلكتروني وقع بعد وقت قصير من تعيين المدير التنفيذي السابق في بنك "إتش إس بي سي" نونو ماتوس في منصب الرئيس التنفيذي لبنك "إيه إن زد".ونقلت الصحيفة عن ويندي ستريتس، رئيسة اتحاد ، قولها: "هذه الأخطاء نتيجة مباشرة للتغييرات الفوضوية التي بدأها الرئيس التنفيذي الجديد لبنك (إيه إن زد)".وبحسب معلومات الصحيفة، فقد وجد البنك الأسترالي "إيه إن زد" في السنوات الأخيرة متورطا في عدة فضائح، بما في ذلك التحقيق في ادعاءات التلاعب بأسعار السندات وسلوكيات غير مناسبة في السوق.