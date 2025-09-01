Advertisement

منوعات

شاب يورط سيدة بفاتورة عشاء خيالية.. إليكم ما فعل

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1411489-638923135210497680.webp
Doc-P-1411489-638923135210497680.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ شابا عمره 23 عامًا بسبب انتحاله صفة محامٍ وتركه امرأة تدفع فاتورة عشاء فاخر تجاوزت الـ 84 ألف دولار محلي.
Advertisement

وتم توقيف الشاب المعروف فقط باسم عائلته "وونغ" في سجن "تسونغ كوان" بتهمة الحصول على ممتلكات عن طريق الاحتيال، كما تمت مصادرة الملابس التي يُعتقد أنه كان يرتديها خلال الواقعة.  

وذكرت صحيفة "ذا ستاندرد" أن الأزمة بدأت بشكوى من امرأة أفادت بأنها تعرفت على شاب، عبر "تيلغرام"، قبل عام، وادعى أنه يعمل محاميًا.

وبعد ترتيب لقاء، دعاها إلى عشاء فاخر في فندق "ماندارين أورينتال" في منطقة "سنترال".  

وخلال العشاء، طلب "وونغ" زجاجة شمبانيا فاخرة بقيمة تفوق 70 ألف دولار محلي، إلى جانب وجبات عشاء راقية بسعر 2,388 دولار محلي، لكل منهما.

وبعد انتهاء الأمسية، غادر "وونغ" دون دفع الفاتورة، تاركًا الضيفة تتحمل المبلغ كاملاً، وقيمته 84,453.60 دولار، شاملًا المشروبات ورسوم الخدمة. 

وعندما حان وقت دفع الفاتورة، نهض الرجل مدّعيًا أنه سيذهب إلى الحمام، لكنه لم يعد أبدًا، ولا تزال القضية قيد التحقيق من قبل وحدة مكافحة الجريمة المركزية..

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصدر في الشرطة قوله: "أخبر السيدة أنه سيستخدم الحمام، بعد أن طلب زجاجة نبيذ باهظة الثمن، لكنه اختفى عن الأنظار".

وبعدما فشلت محاولاتها في التواصل معه، لجأت المرأة إلى أصدقائها الذين ساعدوها على سداد الفاتورة التي تجاوزت 80 ألف دولار هونغ كونغي، ثم أبلغت السلطات.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
كأس العالم للأندية للسيدات.. اليكم ما أعلنه الفيفا
lebanon 24
01/09/2025 11:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجميزة.. عشاء يجمع براك مع وزراء ونواب
lebanon 24
01/09/2025 11:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان خلال عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: للحفاظ على الوحدة بين جميع اللبنانيين
lebanon 24
01/09/2025 11:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي يقيم مأدبة عشاء تكريمية لباراك في داره
lebanon 24
01/09/2025 11:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24

تشاينا مورنينغ

مورنينغ بوست

هونغ كونغ

أورينتال

أورينت

الملا

الحص

شاين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:23 | 2025-09-01
02:57 | 2025-09-01
00:00 | 2025-09-01
23:22 | 2025-08-31
23:00 | 2025-08-31
16:36 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24