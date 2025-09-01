30
بسبب تزوير سنها.. منع نجمة هوليوود من دخول البيت الأبيض! (صورة)
Lebanon 24
01-09-2025
|
02:57
A-
A+
بسبب تزوير سنها في وثائق جواز السفر، تم منع الفنانة الأميركية الشهيرة ديان كانون (88 عاما) من الدخول إلى
البيت الأبيض
مؤخرا.
وأوردت صحيفة "
نيويورك
بوست" أن بطلة فيلم "هيفين.. كان وايت" حاولت دخول البيت الأبيض هذا الأسبوع لكن جهاز الخدمة السرية الأميركي رفض السماح لها بالدخول بسبب وجود تضارب في عمرها المدوَّن على جواز سفرها، وفقا لمقطع فيديو نشرته وصديقاتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وكانت كانون قد سافرت مؤخرا إلى
واشنطن
برفقة الممثلتين كيم
دوغلاس
وترايسي بريغمان، إضافة إلى مقدمة البرامج والطاهية كريستين أفانتي-فيشر. وتعمل المجموعة معا على تقديم
بودكاست
جديد بعنوان "God’s Table".
وأثناء جولتهن السياحية في العاصمة، واجهن موقفا غير متوقع، إذ ظهرت دوغلاس في الفيديو وهي تروي الواقعة قائلة: "كنا نستعد لجولة رائعة، لكن ضباط الخدمة السرية وعملاء الأمن
الفيدرالي
منعونا من الدخول، لأن شخصا ما كذب بشأن عمره".
وكانت كانون تضحك أثناء سرد القصة، فيما كانت بريغمان وأفانتي-فيشر تمزحان معها.
وقالت كانون ضاحكة: "القصة وما فيها أنني قبل سنوات كذبت بشأن عمري في جواز السفر".
وردّت دوغلاس ممازحة: "من لم يفعل ذلك يا ديان؟" بينما علّقت أفانتي-فيشر: "إذا دخلنا، فسيكون ذلك معجزة من الله".(سكاي نيوز)
