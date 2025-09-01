Advertisement

فنون ومشاهير

استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!

Lebanon 24
01-09-2025 | 04:23
انتشر مؤخراً مقطع فيديو جديد للبلوغر المصرية هدير عبدالرازق مدته 9 دقائق وترك تأثيراً سيئاً حول المحتوى الهابط وغياب الرقابة.
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مقطع الـ 9 دقائق"، وتداوله آلاف المستخدمين وظهرت فيه هدير وهي تستعرض ملابسها الداخلية ومنتجات تجميل بأسلوب من الدلع والجرأة، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في مصر والعالم العربب.

وأثار الفيديو الجديد عاصفة من التعليقات التي طالبت السلطات المحلية بالتدخل ووضع حدّ لهذه التجاوزات، على اعتبار أن المحتوى هابط وخادش ويحمل الكثير من الايحاءات الجنسية ويسيء للمجتمع، في المقابل دافع عنها الكثير من الأشخاص واعتبروا ان محتواها يندرج ضمن حرية الرأي.(لها)

