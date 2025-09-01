استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!

Advertisement

انتشر مؤخراً مقطع فيديو جديد للبلوغر هدير عبدالرازق مدته 9 دقائق وترك تأثيراً سيئاً حول المحتوى الهابط وغياب الرقابة.وانتشر الفيديو على تحت عنوان "مقطع الـ 9 دقائق"، وتداوله آلاف المستخدمين وظهرت فيه هدير وهي تستعرض ملابسها الداخلية ومنتجات تجميل بأسلوب من الدلع والجرأة، وهو ما أحدث في مصر والعالم العربب.وأثار الفيديو الجديد عاصفة من التعليقات التي طالبت السلطات المحلية بالتدخل ووضع حدّ لهذه التجاوزات، على اعتبار أن المحتوى هابط وخادش ويحمل الكثير من الايحاءات الجنسية ويسيء للمجتمع، في المقابل دافع عنها الكثير من الأشخاص واعتبروا ان محتواها يندرج ضمن حرية الرأي.(لها)