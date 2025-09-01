Advertisement

منوعات

حادثة مروعة حصلت معها في سن المراهقة.. هذا ما جرى مع الملكة كاميلا على متن قطار

Lebanon 24
01-09-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1411569-638923240313599712.jpg
Doc-P-1411569-638923240313599712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف كتاب جديد بعنوان "السلطة والقصر" للكاتبة فالنتاين لو تفاصيل جديدة عن تجربة شخصية للملكة  كاميلا حين كانت في سن المراهقة.
Advertisement

وروت تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي أثناء وجودها على متن قطار متجه إلى لندن، وكيف تمكنت من صد المعتدي بضربه بحذائها قبل أن يتم القبض عليه.

ووفق ما ورد في صحيفة التايمز، جاءت هذه القصة خلال لقاء جمع كاميلا برئيس بلدية لندن حينها بوريس جونسون العام 2008، إذ ناقشا خطته لافتتاح مراكز لمساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي.

وأكد مقربون أن هذه التجربة كانت وراء التزام كاميلا المتواصل بدعم قضايا النساء والناجين من العنف الجنسي.

ورفض قصر باكنغهام التعليق على ما ورد في الكتاب، إلا أن الملكة كاميلا عُرفت خلال السنوات الماضية بجعل دعم ضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي أولوية في عملها العام، من خلال مبادرات وحملات توعية وحضور فعاليات مخصصة لتكريم الناجين.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
حادث مروع.. قطار يصدم طفلًا ويودي بحياته
lebanon 24
01/09/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتبكي.. فنانة لبنانية تروي حادثة مُرعبة حصلت معها على متن طائرة (فيديو)
lebanon 24
01/09/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة داخل الأسرة.. طفلة تكشف ما فعلته شقيقتها المراهقة (صور)
lebanon 24
01/09/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروّع.. هذا ما جرى مع سيدة أثناء عبورها الشارع
lebanon 24
01/09/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكة كاميلا

بوريس جونسون

قصر باكنغهام

تجربة شخصية

جونسون

الملكة

التزام

القصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:28 | 2025-09-01
04:23 | 2025-09-01
02:57 | 2025-09-01
01:51 | 2025-09-01
00:00 | 2025-09-01
23:22 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24