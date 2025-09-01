حادثة مروعة حصلت معها في سن المراهقة.. هذا ما جرى مع الملكة كاميلا على متن قطار

Advertisement

كشف كتاب جديد بعنوان "السلطة والقصر" للكاتبة فالنتاين لو تفاصيل جديدة عن للملكة كاميلا حين كانت في سن المراهقة.وروت تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي أثناء وجودها على متن قطار متجه إلى ، وكيف تمكنت من صد المعتدي بضربه بحذائها قبل أن يتم القبض عليه.ووفق ما ورد في صحيفة التايمز، جاءت هذه القصة خلال لقاء جمع كاميلا برئيس بلدية لندن حينها العام 2008، إذ ناقشا خطته لافتتاح مراكز لمساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي.وأكد مقربون أن هذه التجربة كانت وراء كاميلا المتواصل بدعم قضايا النساء والناجين من العنف الجنسي.ورفض التعليق على ما ورد في الكتاب، إلا أن عُرفت خلال السنوات الماضية بجعل دعم ضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي أولوية في عملها العام، من خلال مبادرات وحملات توعية وحضور فعاليات مخصصة لتكريم الناجين.(إرم نيوز)