Advertisement

منوعات

بتهمة غسيل أموال ونشر مقاطع خادشة.. بلوغر شهيرة تواجه هذه العقوبات

Lebanon 24
01-09-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1411594-638923302731716475.jpg
Doc-P-1411594-638923302731716475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أفادت وسائل إعلام مصرية عن أنه تم رفع سرية الحسابات البنكية الخاصة بالبلوغر المصرية المثيرة للجدل "أم سجدة" بعد صدور أمر بالتحفظ على أموالها، إثر توجيه اتهام رسمي لها بالتورط في أنشطة مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال.

 

وأتى ذلك في إطار انعقاد أولى جلسات محاكمة "أم سجدة" بتهمة ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والنشر المخالف للحياء العام عبر حسابها على "تيك توك".

 

وأضاف أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن "أم سجدة" نشرت مقاطع مرئية حوت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام، اعتدت من خلالها على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف أخلاقيات المجتمع والقانون.

 

وكشفت التحقيقات الجارية في القضية أن وحدة التخزين الإلكترونية في الحرز رقم 1459 جزئي بالحاسب الآلي الخاص بها تحتوي على 9 مقاطع فيديو.

 

وأضافت التحقيقات أن المقطع المرئي الأول، مدته دقيقة و22 ثانية، يظهر فيه المتهمة أثناء حديثها مع أحد الأشخاص المجهولين، مستخدمة ألفاظًا خادشة للحياء وصراخًا وعبارات غير أخلاقية، وقد تم نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي للعامة.

 

وتبين من اعترافات المتهمة في التحقيقات أن المقطع المرئي الثاني، مدته دقيقة و26 ثانية، يتضمن تبادل الحوار بين "أم سجدة" وأخرى مع "بنت مبارك"، واستخدام ألفاظ مسيئة، وتم نشره أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي للعامة.

 

وكشفت التحقيقات كذلك أن المقطع المرئي الثالث، مدته 59 ثانية، عبارة عن مشهد تمثيلي يظهر المتهمة وهي تستخدم ألفاظًا خادشة للحياء في الطريق العام؛ ما أثار حفيظة المواطنين، وتم التأكد من نشره على مواقع التواصل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
lebanon 24
01/09/2025 17:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. بلوغر عربية جديدة خلق القضبان
lebanon 24
01/09/2025 17:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بطرس حرب: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم
lebanon 24
01/09/2025 17:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تعتقل رجلًا من كاليفورنيا بتهمة إرسال أموال إلى "داعش"
lebanon 24
01/09/2025 17:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

المحكمة الاقتصادية

العقوبات

22 ثانية

القاهرة

حكمت ال

المصرية

البلوغر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:14 | 2025-09-01
04:41 | 2025-09-01
04:23 | 2025-09-01
02:57 | 2025-09-01
01:51 | 2025-09-01
00:00 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24