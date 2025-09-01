بتهمة غسيل أموال ونشر مقاطع خادشة.. بلوغر شهيرة تواجه هذه العقوبات

أفادت وسائل إعلام عن أنه تم رفع سرية الحسابات البنكية الخاصة بالبلوغر المثيرة للجدل "أم سجدة" بعد صدور أمر بالتحفظ على أموالها، إثر توجيه اتهام رسمي لها بالتورط في أنشطة مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال.

وأتى ذلك في إطار انعقاد أولى جلسات محاكمة "أم سجدة" بتهمة ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والنشر المخالف للحياء العام عبر حسابها على "تيك توك".

وأضاف أمر إحالة المتهمة إلى بالقاهرة أن "أم سجدة" نشرت مقاطع مرئية حوت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام، اعتدت من خلالها على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف أخلاقيات المجتمع والقانون.

وكشفت التحقيقات الجارية في القضية أن وحدة التخزين الإلكترونية في الحرز رقم 1459 جزئي بالحاسب الآلي الخاص بها تحتوي على 9 مقاطع فيديو.

وأضافت التحقيقات أن المقطع المرئي الأول، مدته دقيقة و22 ثانية، يظهر فيه المتهمة أثناء حديثها مع أحد الأشخاص المجهولين، مستخدمة ألفاظًا خادشة للحياء وصراخًا وعبارات غير أخلاقية، وقد تم نشر المقطع على للعامة.

وتبين من اعترافات المتهمة في التحقيقات أن المقطع المرئي الثاني، مدته دقيقة و26 ثانية، يتضمن تبادل الحوار بين "أم سجدة" وأخرى مع "بنت مبارك"، واستخدام ألفاظ مسيئة، وتم نشره أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي للعامة.

وكشفت التحقيقات كذلك أن المقطع المرئي الثالث، مدته 59 ثانية، عبارة عن مشهد تمثيلي يظهر المتهمة وهي تستخدم ألفاظًا خادشة للحياء في الطريق العام؛ ما أثار حفيظة المواطنين، وتم التأكد من نشره على مواقع التواصل.