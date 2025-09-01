Advertisement

بظروف "مزرية".. 13 طفلًا يعيشون داخل منزل بحالة سيئة جدًا (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2025 | 16:21
عُثر في ولاية أوهايو الأميركية على 13 طفلًا يعيشون في ظروف "مزرية" داخل منزل، وفق ما ذكرت تقارير محلية.
 

وأشارت الشرطة إلى أن الأطفال كانوا في حالة صحية سيئة للغاية، إذ ظهرت على أجسادهم لدغات حشرات متعددة، فيما كان المنزل يفتقر إلى حمام ومرحاض أساسيين، كما لم يُعثر على أي طعام في المطبخ.
ووجّهت السلطات اتهامات إلى والدي الأطفال، أنجيل أوليفيري وكاساندرا لامبرت، إضافة إلى شقيقة الأخيرة أنجيل لامبرت، بتهمة تعريض القاصرين للخطر، ليتم لاحقًا سحب الأطفال من رعايتهم.


وأظهرت لقطات من كاميرا جسد أحد عناصر الشرطة حجم التدهور الذي كان يعيشه الأطفال قبل إنقاذهم، حيث بدت البيئة داخل المنزل غير صالحة للعيش.


وتبيّن أن الشرطة كانت قد استجابت في البداية لبلاغ يتعلق بحيوان داخل منزل في شارع رايمر بمدينة توليدو، لكنها فوجئت بوجود 13 طفلًا دون سن 14 عامًا يعيشون وسط أوضاع تهدد حياتهم.


كما وثّقت التحقيقات وجود حيوانات داخل المنزل تتبول وتتبرز في أرجائه، ما زاد من خطورة الوضع الصحي والبيئي للأطفال.


ووُجهت لِأنجيل لامبرت (32 عامًا) ثماني تهم تتعلق بتعريض الأطفال للخطر، وفقًا لما نقلته صحيفة توليدو بليد، بينما وُجهت خمس تهم مماثلة لكل من كاساندرا أ. لامبرت (27 عامًا) وأنجيل أوليفيري الثالث (25 عامًا).



