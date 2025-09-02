26
متفرقات
في تونس.. أيقونة معمارية إلى زوال!
Lebanon 24
02-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت في العاصمة
التونسية
عملية تفكيك فندق "البحيرة"، البناية الشهيرة التي اتخذت شكلاً فريداً على هيئة هرم مقلوب، بعد عقود من الجدل والإهمال. فقد أخفقت محاولات نشطاء
المجتمع المدني
في وقف قرار الهدم، الذي اتخذته الشركة المستثمرة المالكة للعقار منذ عام 2011، بعدما تخلّت عن خطط إعادة تهيئته بسبب تقادم أسسه الإنشائية.
الفندق الذي شُيّد بين عامي 1970 و1973 مقابل بحيرة
تونس
، شكّل رمزاً من رموز التحديث المعماري بعد
الاستقلال
، إلى جانب برج "نزل إفريقيا" و"نزل الهناء". وقد صممه المهندس
الإيطالي
رافايل كونتيغاني ليضم أكثر من 400 غرفة موزعة على عشرة طوابق.
وقد تميّز المبنى بتصميمه الهرمي المعكوس النادر، والذي يُعتبر من الأمثلة القليلة عالمياً على
تيار
"
العمارة
القاسية" الذي انتشر لفترة قصيرة في النصف الثاني من القرن العشرين. لكن الفندق أُغلق منذ عام 2000 وظل مهجوراً لعقود، ما جعله عرضة للإهمال والتدهور.
الجدل الشعبي لا يزال قائماً، إذ يرى البعض أن هدم الفندق هو خسارة لتراث معماري نادر، فيما يعتبر آخرون أن إزالته ضرورة بسبب خطورته الإنشائية. وفيما يلتقط الزوار والسياح آخر الصور للبناية قبل زوالها، يطوي فندق "البحيرة" صفحة طويلة من تاريخ العاصمة التونسية ومعالمها المميزة.
(سكاي نيوز)
