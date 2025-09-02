السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً.. بحق مدان بجرائم إرهابية

Advertisement

ةنفذت السلطات اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيراً بحق مواطن بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية شملت قتل شخص وحيازة أسلحة بقصد الإخلال بأمن المجتمع.وأوضحت السعودية أن بن فهد بن عبدالعزيز الرشيد ارتكب جرائم أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بالإضافة إلى إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية، وحيازة أسلحة وذخيرة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أظهرت تورطه في تلك الجرائم، وأحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكم القتل تعزيراً بعد ثبوت التهم. وقد أصبح الحكم نهائياً بعد وتأكيد المحكمة ، وتم تنفيذه بأمر ملكي في منطقة .وأكدت الداخلية حرص حكومة على تحقيق الأمن واستتباب النظام، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يعتدي على حياة الآخرين أو يسفك دماءهم، محذرة أي شخص من محاولات الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.