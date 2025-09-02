26
متفرقات
السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً.. بحق مدان بجرائم إرهابية
Lebanon 24
02-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ةنفذت السلطات
السعودية
اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيراً بحق مواطن
سعودي
بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية شملت قتل شخص وحيازة أسلحة بقصد الإخلال بأمن المجتمع.
وأوضحت
وزارة الداخلية
السعودية أن
عبد العزيز
بن فهد بن عبدالعزيز الرشيد ارتكب جرائم أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بالإضافة إلى إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية، وحيازة أسلحة وذخيرة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أظهرت تورطه في تلك الجرائم، وأحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكم القتل تعزيراً بعد ثبوت التهم. وقد أصبح الحكم نهائياً بعد
الاستئناف
وتأكيد المحكمة
العليا
، وتم تنفيذه بأمر ملكي في منطقة
الرياض
.
وأكدت الداخلية حرص حكومة
المملكة
على تحقيق الأمن واستتباب النظام، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يعتدي على حياة الآخرين أو يسفك دماءهم، محذرة أي شخص من محاولات الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
