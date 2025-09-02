Advertisement

الحمليوم هادئ نسبياً من دون مشاكل كبيرة، لكنك قد تشعر بعدم الراحة الداخلية، مع رغبة في قضاء بعض الوقت بمفردك. من الناحية العاطفية، قد تواجه بعض الخلافات مع الشريك، لكن الحديث الصريح سيساعد على تجاوزها.الثورتشعر بالإرهاق نتيجة كثرة الالتزامات. حاول التنسيق بين العمل وحياتك الخاصة، وقضاء عطلة نهاية الأسبوع لاستعادة طاقتك، لتتمكن من العودة إلى العمل بكامل النشاط.الجوزاءالأمور تسير لصالحك في هذه الفترة، مع جو عائلي مريح يشعرك بالأمان. على الصعيد العاطفي، تحظى بالدعم من الشريك والعائلة، لكن احذر من التسرع في اتخاذ القرارات.السرطانلا تجهد نفسك لتلبية مطالب الآخرين على حساب راحتك. من الجيد طلب المساعدة من الشريك أو العائلة عند مواجهة صعوبات، فهذا يحافظ على صحتك النفسية والجسدية.تُعرض عليك فرصة عمل جديدة بجانب عملك الحالي، ما قد يساعدك على زيادة الدخل وتسوية ديونك. احرص على القبول وعدم التردد. صحياً، انتبه لممارسة الرياضة بانتظام.تسير الأمور المهنية بشكل جيد، وتلوح لك فرصة طالما رغبت بها. تشعر بالحاجة للبقاء قرب العائلة في هذه الفترة، مع التركيز على شرب المزيد من الماء للحفاظ على صحتك.الميزانالعمل يسير بسلاسة، وتجد الدعم من بعض الزملاء. حاول الاقتراب أكثر من الشريك ومراعاة مشاعره، وتجنب استفزازه أو إغضابه.ستتمكن من كسب إعجاب مديرك في العمل، رغم بعض المشاكل السابقة، بفضل مهاراتك وطموحك. عاطفياً، علاقتك مستقرة وهادئة.استفد من تجارب الماضي لإعادة ترتيب أولوياتك. قد تشارك في رحلة عمل، وحاول التعامل بهدوء مع المستجدات، فالأيام المقبلة تحمل مفاجآت إيجابية.الجديتصرفك السلبي قد يعيق تقدمك في بعض الأمور، رغم استقرار وضعك المالي. انتبه لمشترياتك غير الضرورية، وكن لطيفاً مع الشريك لتجنب الاحتكاك.الدلولا تلوم نفسك بشدة على الأمور التي تحدث. صديق مقرب قد يطلب نصيحتك، وهذه فرصة لإعادة ترتيب الأمور، وتجاوز الخلافات مع الشريك بطريقة بنّاءة.تتوطد علاقتك بأحد الزملاء في العمل، وقد تتحول إلى صداقة مميزة. حاول الابتعاد عن القلق، وساند الشريك الذي يواجه صعوبات في مكان عمله.