30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بسبب الشاورما.. فنانة شهيرة تستغيث إليكم ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
03-09-2025
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّضت الفنانة
المصرية
لقاء سويدان
لموقف مفاجئ بسبب وجبة شاورما اشترتها من مطعم شهير بالقاهرة، ما أدى إلى تدخل الشرطة وفتح تحقيق بالواقعة.
Advertisement
وكشفت تفاصيل البلاغ الذي حرّرته
سويدان
في قسم شرطة
قصر النيل
أنها فوجئت بتغير طعم ورائحة الوجبة التي ابتاعتها من المطعم الواقع في منطقة
الزمالك
، لتكتشف وجود دواجن فاسدة داخلها.
وأوضحت أنها عادت إلى المطعم مطالبة بإزالة "سيخ الشاورما" الملوث واستبداله بالكامل حفاظاً على صحة الزبائن، غير أن طلبها قوبل بالرفض.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تحركت
الأجهزة الأمنية
لمكان الواقعة، حيث ألقت القبض على أحد العاملين، وتم التحفظ على الطعام المُقدّم لفحصه من قبل الجهات المختصة، فيما حُرّر محضر رسمي بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(24)
مواضيع ذات صلة
"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)
Lebanon 24
"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)
03/09/2025 14:46:30
03/09/2025 14:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"مضاني على إيصالات أمانة على بياض".. طليقة فنان شهير تستغيث وتكشف ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
"مضاني على إيصالات أمانة على بياض".. طليقة فنان شهير تستغيث وتكشف ما فعله بها (فيديو)
03/09/2025 14:46:30
03/09/2025 14:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتخذ إجراءات قانونية ضد مصفف شعر.. ما السبب؟ (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتخذ إجراءات قانونية ضد مصفف شعر.. ما السبب؟ (صورة)
03/09/2025 14:46:30
03/09/2025 14:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)
Lebanon 24
بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)
03/09/2025 14:46:30
03/09/2025 14:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
الأجهزة الأمنية
لقاء سويدان
قصر النيل
القاهرة
المصرية
الزمالك
سويدان
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
إصابة مئات الأطفال بالتسمم.. بسبب وجبة مجانية!
Lebanon 24
إصابة مئات الأطفال بالتسمم.. بسبب وجبة مجانية!
03:15 | 2025-09-03
03/09/2025 03:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بـ 60 عاماً.. ابن الـ 23 وقع بحب صاحبة الـ 83 عاماً وقصتهما تُثير جدلاً (صورة)
Lebanon 24
يصغرها بـ 60 عاماً.. ابن الـ 23 وقع بحب صاحبة الـ 83 عاماً وقصتهما تُثير جدلاً (صورة)
00:13 | 2025-09-03
03/09/2025 12:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:52 | 2025-09-02
02/09/2025 10:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قطار الشرق السريع".. القلعة المتنقلة للزعيم الكوري كيم جونغ أون
Lebanon 24
"قطار الشرق السريع".. القلعة المتنقلة للزعيم الكوري كيم جونغ أون
16:48 | 2025-09-02
02/09/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غموض في البيت الأبيض: فيديو يثير الجدل وترامب يرد
Lebanon 24
غموض في البيت الأبيض: فيديو يثير الجدل وترامب يرد
16:22 | 2025-09-02
02/09/2025 04:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
10:30 | 2025-09-02
02/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
10:00 | 2025-09-02
02/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:15 | 2025-09-03
إصابة مئات الأطفال بالتسمم.. بسبب وجبة مجانية!
00:13 | 2025-09-03
يصغرها بـ 60 عاماً.. ابن الـ 23 وقع بحب صاحبة الـ 83 عاماً وقصتهما تُثير جدلاً (صورة)
22:52 | 2025-09-02
برجك اليوم
16:48 | 2025-09-02
"قطار الشرق السريع".. القلعة المتنقلة للزعيم الكوري كيم جونغ أون
16:22 | 2025-09-02
غموض في البيت الأبيض: فيديو يثير الجدل وترامب يرد
16:00 | 2025-09-02
السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً.. بحق مدان بجرائم إرهابية
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 14:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 14:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 14:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24