بسبب الشاورما.. فنانة شهيرة تستغيث إليكم ما حصل معها (صورة)

تعرّضت الفنانة لموقف مفاجئ بسبب وجبة شاورما اشترتها من مطعم شهير بالقاهرة، ما أدى إلى تدخل الشرطة وفتح تحقيق بالواقعة.

وكشفت تفاصيل البلاغ الذي حرّرته في قسم شرطة أنها فوجئت بتغير طعم ورائحة الوجبة التي ابتاعتها من المطعم الواقع في منطقة ، لتكتشف وجود دواجن فاسدة داخلها.



وأوضحت أنها عادت إلى المطعم مطالبة بإزالة "سيخ الشاورما" الملوث واستبداله بالكامل حفاظاً على صحة الزبائن، غير أن طلبها قوبل بالرفض.



وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تحركت لمكان الواقعة، حيث ألقت القبض على أحد العاملين، وتم التحفظ على الطعام المُقدّم لفحصه من قبل الجهات المختصة، فيما حُرّر محضر رسمي بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(24)



