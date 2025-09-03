Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب الشاورما.. فنانة شهيرة تستغيث إليكم ما حصل معها (صورة)

Lebanon 24
03-09-2025 | 00:19
تعرّضت الفنانة المصرية لقاء سويدان لموقف مفاجئ بسبب وجبة شاورما اشترتها من مطعم شهير بالقاهرة، ما أدى إلى تدخل الشرطة وفتح تحقيق بالواقعة.
وكشفت تفاصيل البلاغ الذي حرّرته سويدان في قسم شرطة قصر النيل أنها فوجئت بتغير طعم ورائحة الوجبة التي ابتاعتها من المطعم الواقع في منطقة الزمالك، لتكتشف وجود دواجن فاسدة داخلها. 

وأوضحت أنها عادت إلى المطعم مطالبة بإزالة "سيخ الشاورما" الملوث واستبداله بالكامل حفاظاً على صحة الزبائن، غير أن طلبها قوبل بالرفض.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تحركت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، حيث ألقت القبض على أحد العاملين، وتم التحفظ على الطعام المُقدّم لفحصه من قبل الجهات المختصة، فيما حُرّر محضر رسمي بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(24)


