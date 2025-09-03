Advertisement

منوعات

إصابة مئات الأطفال بالتسمم.. بسبب وجبة مجانية!

Lebanon 24
03-09-2025 | 03:15
نُقل نحو 400 طفل إلى المستشفى إثر إصابتهم بآلام حادة في المعدة، عقب تناولهم وجبات مدرسية مجانية في إقليم بنكولو غربي إندونيسيا
وتُعَد هذه الحادثة الأسوأ منذ إطلاق برنامج التغذية الرائد الذي أعلن عنه الرئيس برابوو سوبيانتو مطلع كانون الثاني الماضي والمخصّص لتقديم وجبات للأطفال والنساء الحوامل.

ووفق ما أفادت به السلطات المحلية، أظهرت الفحوص الأولية أن سبب التسمم يعود إلى "ضعف معايير النظافة" في تجهيز الطعام.

وكانت حوادث مشابهة قد سُجّلت في مناطق أخرى من الأرخبيل، إذ أُصيب الشهر الماضي نحو 365 شخصاً في جاوة الوسطى بعد تناولهم وجبات مماثلة.

الصور التي بثّتها السلطات المحلية أظهرت مشاهد مقلقة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً وهم يُنقلون إلى المستشفى في بنكولو، بعضهم بدا في حالة إنهاك شديد جرّاء القيء وآلام المعدة.(إرم نيوز)
