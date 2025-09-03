تسول ومخدرات.. حملات أمنية تحسم الفوضى في مصر

Advertisement

شن قطاع بمشاركة في مصر، حملة إستهدفت دائرة قسم شرطة أول وتمكنت من ضبط (30 شخص) لقيامهم بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة وتعاطى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.ضبطت الحملة بحوزة المتهمين (10 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدر البودر) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.