Advertisement

منوعات

تسول ومخدرات.. حملات أمنية تحسم الفوضى في مصر

Lebanon 24
03-09-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1412473-638925231148425065.jpeg
Doc-P-1412473-638925231148425065.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية في مصر، حملة إستهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية وتمكنت من ضبط (30 شخص) لقيامهم بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة وتعاطى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.
Advertisement
ضبطت الحملة بحوزة المتهمين  (10 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدر البودر) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء مصر: مصر تتعرض لـ "حملة ممنهجة وقوية جدا"
lebanon 24
04/09/2025 01:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع مُستوى الجهوزيّة الأمنيّة خوفاً من الفوضى السوريّة
lebanon 24
04/09/2025 01:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إختبار حاسم امام الحكومة ورفض نيابي لعودة الحملات ضد السعودية والخليج
lebanon 24
04/09/2025 01:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الداخلي بالحسكة: بعض السجناء حاولوا إثارة الفوضى والفرار من سجن الكلاسة
lebanon 24
04/09/2025 01:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية أمن الإسكندرية

الإسكندرية ⁩

الأمن العام

العامرية

العامري

مارس

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:29 | 2025-09-03
15:00 | 2025-09-03
10:14 | 2025-09-03
08:50 | 2025-09-03
07:46 | 2025-09-03
03:15 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24