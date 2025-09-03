26
منوعات
تسول ومخدرات.. حملات أمنية تحسم الفوضى في مصر
Lebanon 24
03-09-2025
|
12:30
A-
A+
شن قطاع
الأمن العام
بمشاركة
مديرية أمن الإسكندرية
في مصر، حملة إستهدفت دائرة قسم شرطة أول
العامرية
وتمكنت من ضبط (30 شخص) لقيامهم بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة وتعاطى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.
ضبطت الحملة بحوزة المتهمين (10 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدر البودر) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
