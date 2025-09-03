كاميرا توثق اعتداء طالبين على زميلهما في مشادة تحولت لدماء

Advertisement

كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يوثق لحظة اعتداء شخصين على آخر باستخدام سلاح أبيض فى ، وهو ما تسبب فى إصابته بجروح متفرقة.وتبين من الفحص أن مركز شرطة بلبيس تلقى بلاغًا من طالب أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من جانب آخرين يقيمان معه فى نفس الدائرة، مشيرًا إلى أنهما قاما بضربه مستخدمين سلاحًا أبيض ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب المزاح.وبعد التحريات، تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وأضافا أنهما تخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها فى الطريق العام.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة. (اليوم السابع)