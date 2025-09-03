Advertisement

منوعات

كاميرا توثق اعتداء طالبين على زميلهما في مشادة تحولت لدماء

Lebanon 24
03-09-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1412476-638925233846839340.jpeg
Doc-P-1412476-638925233846839340.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يوثق لحظة اعتداء شخصين على آخر باستخدام سلاح أبيض فى محافظة الشرقية، وهو ما تسبب فى إصابته بجروح متفرقة.
Advertisement

وتبين من الفحص أن مركز شرطة بلبيس تلقى بلاغًا من طالب أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من جانب طالبان آخرين يقيمان معه فى نفس الدائرة، مشيرًا إلى أنهما قاما بضربه مستخدمين سلاحًا أبيض ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب المزاح.

وبعد التحريات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وأضافا أنهما تخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها فى الطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
كاميرا توثق سرقة في بيروت.. المتورّط نفذ العملية أمام طفلته!
lebanon 24
04/09/2025 01:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من لبنان.. اعتداء وحشيّ على شخص وكاميرا توثقه
lebanon 24
04/09/2025 01:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي: دماء غزة ستتحوّل إلى بركان يهدّم عروش الطغاة
lebanon 24
04/09/2025 01:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
صور تُوثّق ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ عند أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
04/09/2025 01:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

محافظة الشرقية

قوات الأمن

المصرية

طالبان

مصرية

دمين

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:29 | 2025-09-03
12:30 | 2025-09-03
10:14 | 2025-09-03
08:50 | 2025-09-03
07:46 | 2025-09-03
03:15 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24