فنون ومشاهير

نجم مسلسل "فريندز" توفي بسببها... اعترافات خطيرة لـ"ملكة الكيتامين"!

Lebanon 24
03-09-2025 | 15:29
Doc-P-1412569-638925376782337011.jpg
Doc-P-1412569-638925376782337011.jpg photos 0
اعترفت جاسفين سانغا، المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بتهمة بيع المخدر الذي تسبب بوفاة نجم مسلسل "فريندز"، الراحل ماثيو بيري، نتيجة جرعة زائدة.
وأقرت سانغا، وهي مواطنة أمريكية- بريطانية تبلغ من العمر 42 عاما، بالذنب في خمس تهم فيدرالية.


ووافقت سانغا على اٌرار بالذنب في تهمة إدارة مقر لتجارة المخدرات، وثلاث تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين، بالإضافة إلى تهمة التوزيع التي أدت إلى وفاة بيري.


وبذلك، أصبحت خامس وآخر متهمة في قضية وفاة بيري تتفق مع المدعين الفيدراليين قبل بدء محاكمتها التي كانت مقررة في وقت لاحق من شهر أيلول الجاري.


وعُثر على بيري (54 عاما) ميتا في منزله بلوس أنجلوس في 28 تشرين الاول 2023، وكان الكيتامين هو السبب الرئيسي للوفاة، وفقا للطبيب الشرعي.
