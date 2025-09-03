26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نجم مسلسل "فريندز" توفي بسببها... اعترافات خطيرة لـ"ملكة الكيتامين"!
Lebanon 24
03-09-2025
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترفت جاسفين سانغا، المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بتهمة بيع المخدر الذي تسبب بوفاة نجم مسلسل "فريندز"، الراحل ماثيو
بيري
، نتيجة جرعة زائدة.
Advertisement
وأقرت سانغا، وهي مواطنة أمريكية- بريطانية تبلغ من العمر 42 عاما، بالذنب في خمس تهم فيدرالية.
ووافقت سانغا على اٌرار بالذنب في تهمة إدارة مقر لتجارة المخدرات، وثلاث تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين، بالإضافة إلى تهمة التوزيع التي أدت إلى وفاة بيري.
وبذلك، أصبحت خامس وآخر متهمة في قضية وفاة بيري تتفق مع المدعين الفيدراليين قبل بدء محاكمتها التي كانت مقررة في وقت لاحق من شهر أيلول الجاري.
وعُثر على بيري (54 عاما) ميتا في منزله
بلوس
أنجلوس في 28 تشرين الاول 2023، وكان الكيتامين هو السبب
الرئيسي
للوفاة، وفقا للطبيب الشرعي.
مواضيع ذات صلة
"ملكة الكيتامين" تعترف: تسبّبت بوفاة هذا الممثل الشهير
Lebanon 24
"ملكة الكيتامين" تعترف: تسبّبت بوفاة هذا الممثل الشهير
04/09/2025 01:37:38
04/09/2025 01:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على بدء التصوير في دمشق.. أمل عرفة تنسحب من مسلسل "عيلة الملك" ما السبب؟
Lebanon 24
بعد أيام على بدء التصوير في دمشق.. أمل عرفة تنسحب من مسلسل "عيلة الملك" ما السبب؟
04/09/2025 01:37:38
04/09/2025 01:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
04/09/2025 01:37:38
04/09/2025 01:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا"... إليكم سبب وفاة "خيرو"
Lebanon 24
بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا"... إليكم سبب وفاة "خيرو"
04/09/2025 01:37:38
04/09/2025 01:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
لوس أنجلوس
الفيدرالي
الرئيسي
أمريكي
الشرع
فيدرا
سفين
طاني
قد يعجبك أيضاً
كاميرا توثق اعتداء طالبين على زميلهما في مشادة تحولت لدماء
Lebanon 24
كاميرا توثق اعتداء طالبين على زميلهما في مشادة تحولت لدماء
15:00 | 2025-09-03
03/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسول ومخدرات.. حملات أمنية تحسم الفوضى في مصر
Lebanon 24
تسول ومخدرات.. حملات أمنية تحسم الفوضى في مصر
12:30 | 2025-09-03
03/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه لاعتداء خطير داخل الحلبة.. مصارع محترف يفقد وعيه
Lebanon 24
بعد تعرضه لاعتداء خطير داخل الحلبة.. مصارع محترف يفقد وعيه
10:14 | 2025-09-03
03/09/2025 10:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات
Lebanon 24
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات
08:50 | 2025-09-03
03/09/2025 08:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يقوم به حراس كيم جونغ أون بالكرسيّ الذي يجلس عليه!
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يقوم به حراس كيم جونغ أون بالكرسيّ الذي يجلس عليه!
07:46 | 2025-09-03
03/09/2025 07:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
01:45 | 2025-09-03
03/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2025-09-03
كاميرا توثق اعتداء طالبين على زميلهما في مشادة تحولت لدماء
12:30 | 2025-09-03
تسول ومخدرات.. حملات أمنية تحسم الفوضى في مصر
10:14 | 2025-09-03
بعد تعرضه لاعتداء خطير داخل الحلبة.. مصارع محترف يفقد وعيه
08:50 | 2025-09-03
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات
07:46 | 2025-09-03
بالفيديو... شاهدوا ما يقوم به حراس كيم جونغ أون بالكرسيّ الذي يجلس عليه!
03:15 | 2025-09-03
إصابة مئات الأطفال بالتسمم.. بسبب وجبة مجانية!
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 01:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 01:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 01:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24