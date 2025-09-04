27
منوعات
داخل السجن.. أغرب حفل زواج في الهند
Lebanon 24
04-09-2025
|
10:17
A-
A+
شهد سجن مادوباني بولاية بيهار
الهندية
مشهدًا غير اعتيادي، بعدما تحوّل إلى قاعة زفاف، حيث تزوج المتهم تشوتو ياداف من أرملة شقيقه
جيتا
كوماري داخل حرم السجن، وسط حضور العائلتين والسجناء الذين شاركوا كـ"ضيوف العريس".
القصة تعود إلى وفاة زوج جيتا عام 2022، لتنشأ بعدها علاقة بينها وبين شقيقه الأصغر تشوتو. لكن العلاقة تطورت لاحقًا إلى خلافات وشكاوى جنائية، بعدما اتهمته جيتا بالتحرش والاعتداء عليها ورفض إجهاض حملها، ما دفعها لتقديم بلاغ ضده انتهى بوضعه رهن الحبس الاحتياطي.
عندما طلب المتهم إخلاء سبيله بكفالة، اشترطت المحكمة التحقق من زواجه بجيتا، فأذنت المحكمة المحلية بإقامة الزفاف داخل السجن. وبإشراف الإدارة، اكتملت الطقوس التقليدية بحضور المحامين وأفراد العائلة ومسؤولي السجن، ليغادر الحفل إلى سجلات التاريخ كواحد من أغرب حفلات الزواج في
الهند
.
