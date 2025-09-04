27
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قصة صادمة جدًا… لص يرفع دعوى على متجر والسبب لا يُصدّق!
Lebanon 24
04-09-2025
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدّم رجل
كندي
بدعوى قضائية ضد متجر وموظفيه، بعدما منعه هؤلاء من سرقة سيارة، مدّعياً أنه تعرض لاعتداء عنيف خلال الحادثة.
Advertisement
وتعود تفاصيل القصة إلى 24 شباط 2024، حين دخل
مايكل
برينس، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى متجر "دينو للمواد الغذائية" في وينيبيغ بمقاطعة
مانيتوبا
، حيث سرق سترة بداخلها محفظة ومفتاح سيارة.
وبعد نحو نصف ساعة، حاول مجددًا سرقة السيارة العائدة للمفتاح، لكن جهاز الإنذار حال دون نجاحه، إذ كانت المركبة مركونة بين سيارات أخرى.
وفق الدعوى المقدمة، في 12 آب، إلى محكمة كينغز بينش في مانيتوبا، يزعم برينس أن موظفي المتجر والمالك راجان فارما استخدموا قوة مفرطة أثناء محاولتهم توقيفه، تضمنت سحبه من السيارة، واعتدوا عليه باللكم والركل، وحتى ضربه على الرأس بمطرقة ما تسبب في نزيف.
وبعد فراره من المكان، تتبع المهاجمون أثر
الدم
في الثلج إلى منزله، ما دفع شقيقه للاتصال بالطوارئ.
نقل برينس إلى
مركز العلوم الصحية
حيث تلقى العلاج لمدة 24 ساعة، قبل أن تعتقله شرطة وينيبيغ وتحتجزه في مركز هيدينجلي الإصلاحي لما يقارب الشهر.
ويؤكد برينس أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابات خطيرة، تشمل كسوراً في الجمجمة، وارتجاجاً في المخ، وتلفاً في الأعصاب، واضطرابات في الدماغ، إلى جانب اضطراب ما بعد الصدمة، وفقدان جزئي للسمع والبصر، وهو ما أثر على قدرته على العمل.
ولم يقدم
المدعى عليهم
حتى الآن أي مستندات دفاعية، ولم تصدر المحكمة أي قرارات بشأن القضية، تاركة تفاصيل الحادث معلقة في انتظار البت القانوني.
مواضيع ذات صلة
صراخ وذعر… حادثة صادمة داخل أحد متاجر البقالة!
Lebanon 24
صراخ وذعر… حادثة صادمة داخل أحد متاجر البقالة!
05/09/2025 00:36:11
05/09/2025 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أسوشيتد برس: المدعي العام في واشنطن يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وإدارته بسبب نشر الحرس الوطني في العاصمة الأميركية
Lebanon 24
وكالة أسوشيتد برس: المدعي العام في واشنطن يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وإدارته بسبب نشر الحرس الوطني في العاصمة الأميركية
05/09/2025 00:36:11
05/09/2025 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوى قضائية ضد ترامب.. والسبب شرطة العاصمة!
Lebanon 24
دعوى قضائية ضد ترامب.. والسبب شرطة العاصمة!
05/09/2025 00:36:11
05/09/2025 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لسبب لا يُصدّق... طبيب أميركي يسمم زوجته وأم أطفاله الستة!
Lebanon 24
لسبب لا يُصدّق... طبيب أميركي يسمم زوجته وأم أطفاله الستة!
05/09/2025 00:36:11
05/09/2025 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز العلوم الصحية
مقاطعة مانيتوبا
المدعى عليهم
مركز العلوم
مايكل بري
مانيتوبا
مايكل
بالطو
تابع
قد يعجبك أيضاً
سقطت من والدها… طفلة رضيعة تبتلع قطعة مخدرات وهذا ما حلّ بها!
Lebanon 24
سقطت من والدها… طفلة رضيعة تبتلع قطعة مخدرات وهذا ما حلّ بها!
16:06 | 2025-09-04
04/09/2025 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل السجن.. أغرب حفل زواج في الهند
Lebanon 24
داخل السجن.. أغرب حفل زواج في الهند
10:17 | 2025-09-04
04/09/2025 10:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
Lebanon 24
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
09:30 | 2025-09-04
04/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سنرى "قمر الدم" في لبنان والدول العربية.. خسوف كلي للقمر الأحد المقبل
Lebanon 24
سنرى "قمر الدم" في لبنان والدول العربية.. خسوف كلي للقمر الأحد المقبل
04:44 | 2025-09-04
04/09/2025 04:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
02:25 | 2025-09-04
04/09/2025 02:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:06 | 2025-09-04
سقطت من والدها… طفلة رضيعة تبتلع قطعة مخدرات وهذا ما حلّ بها!
10:17 | 2025-09-04
داخل السجن.. أغرب حفل زواج في الهند
09:30 | 2025-09-04
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
04:44 | 2025-09-04
سنرى "قمر الدم" في لبنان والدول العربية.. خسوف كلي للقمر الأحد المقبل
02:25 | 2025-09-04
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
00:23 | 2025-09-04
حفل زفاف عربي يتحول إلى كابوس.. ما الذي حصل؟ (فيديو)
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24