منوعات

قصة صادمة جدًا… لص يرفع دعوى على متجر والسبب لا يُصدّق!

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:10
تقدّم رجل كندي بدعوى قضائية ضد متجر وموظفيه، بعدما منعه هؤلاء من سرقة سيارة، مدّعياً أنه تعرض لاعتداء عنيف خلال الحادثة.
وتعود تفاصيل القصة إلى 24 شباط 2024، حين دخل مايكل برينس، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى متجر "دينو للمواد الغذائية" في وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا، حيث سرق سترة بداخلها محفظة ومفتاح سيارة.
وبعد نحو نصف ساعة، حاول مجددًا سرقة السيارة العائدة للمفتاح، لكن جهاز الإنذار حال دون نجاحه، إذ كانت المركبة مركونة بين سيارات أخرى. 


وفق الدعوى المقدمة، في 12 آب، إلى محكمة كينغز بينش في مانيتوبا، يزعم برينس أن موظفي المتجر والمالك راجان فارما استخدموا قوة مفرطة أثناء محاولتهم توقيفه، تضمنت سحبه من السيارة، واعتدوا عليه باللكم والركل، وحتى ضربه على الرأس بمطرقة ما تسبب في نزيف.


وبعد فراره من المكان، تتبع المهاجمون أثر الدم في الثلج إلى منزله، ما دفع شقيقه للاتصال بالطوارئ.

نقل برينس إلى مركز العلوم الصحية حيث تلقى العلاج لمدة 24 ساعة، قبل أن تعتقله شرطة وينيبيغ وتحتجزه في مركز هيدينجلي الإصلاحي لما يقارب الشهر.


ويؤكد برينس أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابات خطيرة، تشمل كسوراً في الجمجمة، وارتجاجاً في المخ، وتلفاً في الأعصاب، واضطرابات في الدماغ، إلى جانب اضطراب ما بعد الصدمة، وفقدان جزئي للسمع والبصر، وهو ما أثر على قدرته على العمل.


ولم يقدم المدعى عليهم حتى الآن أي مستندات دفاعية، ولم تصدر المحكمة أي قرارات بشأن القضية، تاركة تفاصيل الحادث معلقة في انتظار البت القانوني.
