سقطت من والدها… طفلة رضيعة تبتلع قطعة مخدرات وهذا ما حلّ بها!
Lebanon 24
04-09-2025
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيبت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 9 أشهر بغيبوبة خطيرة، بعدما ابتلعت قطعة من مخدر الحشيش سقطت من والدها داخل المنزل في محافظة
الجيزة
.
وبحسب تحقيقات
وزارة الداخلية
المصرية
، فإن الطفلة كانت تلهو على الأرض حين عثرت على قطعة من الحشيش ملقاة، فقامت بابتلاعها في غياب والديها.
وأوضحت التحقيقات أن الطفلة تعرّضت لإعياء شديد أعقبه فقدان للوعي ودخول في غيبوبة، ما استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتمكنت
قوات الأمن
من ضبط والد الطفلة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حياله. وعُرض على
النيابة العامة
التي أمرت بالتحقيق، قبل أن تأمر بحبسه لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، مع عرض الطفلة على
الطب الشرعي
.
