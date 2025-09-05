29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادث مروّع.. حافلة سقطت عن ارتفاع 300 متر
Lebanon 24
05-09-2025
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، مقتل 15 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح، إثر سقوط حافلة تقل سياحًا محليين من ارتفاع 300 متر في منطقة
إيلا
الجبلية، على بُعد نحو 130 كيلومترًا شرق العاصمة
كولومبو
.
Advertisement
ووفق التحقيقات الأولية، كانت الحافلة عائدة من رحلة في مزارع الشاي والتلال الباردة عندما اصطدمت بمركبة أخرى واخترقت حواجز الأمان، لتسقط في منحدر عميق.
ويُعد هذا الحادث الأسوأ في البلاد منذ أيار الماضي، حين لقي 23 شخصًا مصرعهم في حادث مماثل بمنطقة كوتمال.
وتُعرف طرق
الجزيرة
المتعرجة بخطورتها العالية، حيث تسجل سريلانكا ذات الـ22 مليون نسمة نحو 3 آلاف وفاة سنويًا في حوادث السير.
مواضيع ذات صلة
حادث حافلة مروّع في وسط فيتنام
Lebanon 24
حادث حافلة مروّع في وسط فيتنام
05/09/2025 12:49:25
05/09/2025 12:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
AFP: مقتل أكثر من 76 شخصا في أفغانستان في حادث حافلة تقل مهاجرين عائدين من إيران
Lebanon 24
AFP: مقتل أكثر من 76 شخصا في أفغانستان في حادث حافلة تقل مهاجرين عائدين من إيران
05/09/2025 12:49:25
05/09/2025 12:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع.. طائرة سقطت على الطريق السريع
Lebanon 24
فيديو مروّع.. طائرة سقطت على الطريق السريع
05/09/2025 12:49:25
05/09/2025 12:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"المرصد السوري": ارتفاع عدد القتلى من جراء الاشتباكات في السويداء إلى أكثر من 300
Lebanon 24
"المرصد السوري": ارتفاع عدد القتلى من جراء الاشتباكات في السويداء إلى أكثر من 300
05/09/2025 12:49:25
05/09/2025 12:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كولومبو
الجزيرة
كولومب
جزيرة
إيلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
05:15 | 2025-09-05
05/09/2025 05:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قُتلتا بسبب الكنغر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قُتلتا بسبب الكنغر.. إليكم التفاصيل
04:16 | 2025-09-05
05/09/2025 04:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن قبّل يد الجندي الأميركي.. أين هو عبود؟
Lebanon 24
بعد أن قبّل يد الجندي الأميركي.. أين هو عبود؟
00:17 | 2025-09-05
05/09/2025 12:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:53 | 2025-09-04
04/09/2025 10:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من والدها… طفلة رضيعة تبتلع قطعة مخدرات وهذا ما حلّ بها!
Lebanon 24
سقطت من والدها… طفلة رضيعة تبتلع قطعة مخدرات وهذا ما حلّ بها!
16:06 | 2025-09-04
04/09/2025 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:15 | 2025-09-05
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
04:16 | 2025-09-05
قُتلتا بسبب الكنغر.. إليكم التفاصيل
00:17 | 2025-09-05
بعد أن قبّل يد الجندي الأميركي.. أين هو عبود؟
22:53 | 2025-09-04
برجك اليوم
16:06 | 2025-09-04
سقطت من والدها… طفلة رضيعة تبتلع قطعة مخدرات وهذا ما حلّ بها!
13:10 | 2025-09-04
قصة صادمة جدًا… لص يرفع دعوى على متجر والسبب لا يُصدّق!
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 12:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 12:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 12:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24