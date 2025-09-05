حادث مروّع.. حافلة سقطت عن ارتفاع 300 متر

Advertisement

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، مقتل 15 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح، إثر سقوط حافلة تقل سياحًا محليين من ارتفاع 300 متر في منطقة الجبلية، على بُعد نحو 130 كيلومترًا شرق العاصمة .ووفق التحقيقات الأولية، كانت الحافلة عائدة من رحلة في مزارع الشاي والتلال الباردة عندما اصطدمت بمركبة أخرى واخترقت حواجز الأمان، لتسقط في منحدر عميق.ويُعد هذا الحادث الأسوأ في البلاد منذ أيار الماضي، حين لقي 23 شخصًا مصرعهم في حادث مماثل بمنطقة كوتمال.وتُعرف طرق المتعرجة بخطورتها العالية، حيث تسجل سريلانكا ذات الـ22 مليون نسمة نحو 3 آلاف وفاة سنويًا في حوادث السير.