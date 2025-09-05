Advertisement

حادث مروّع.. حافلة سقطت عن ارتفاع 300 متر

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:32
أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، مقتل 15 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح، إثر سقوط حافلة تقل سياحًا محليين من ارتفاع 300 متر في منطقة إيلا الجبلية، على بُعد نحو 130 كيلومترًا شرق العاصمة كولومبو.
ووفق التحقيقات الأولية، كانت الحافلة عائدة من رحلة في مزارع الشاي والتلال الباردة عندما اصطدمت بمركبة أخرى واخترقت حواجز الأمان، لتسقط في منحدر عميق.

ويُعد هذا الحادث الأسوأ في البلاد منذ أيار الماضي، حين لقي 23 شخصًا مصرعهم في حادث مماثل بمنطقة كوتمال.

وتُعرف طرق الجزيرة المتعرجة بخطورتها العالية، حيث تسجل سريلانكا ذات الـ22 مليون نسمة نحو 3 آلاف وفاة سنويًا في حوادث السير.
