منوعات
قُتلتا بسبب الكنغر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
05-09-2025
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتلت امرأتان في حادث مروّع على طريق هيوم السريع في ضاحية كريغيبورن بملبورن، بعدما توقفتا مساء الخميس لمساعدة كنغر مصاب.
وبحسب
شرطة فيكتوريا
، فإن السيدتين، وكلتاهما في الثلاثين من العمر، ترجلتا من سيارتهما قرابة الساعة 7:30 مساءً، قبل أن تصدمهما سيارة مسرعة.
إحداهما، من منطقة بيفريدج، توفيت على الفور.
أما الأخرى، من توماستاون، فنُقلت جوًا إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة لاحقًا.
وقال مساعد
مفوض شرطة الطرق
جلين
وير إن السائق حاول الانحراف في اللحظة الأخيرة لتفادي السيارة المتوقفة، لكنه اصطدم بالضحيتين "بسرعة عالية نسبيًا".
وأكد أن السائق بقي في موقع الحادث وساعد الشرطة في التحقيقات الجارية.
