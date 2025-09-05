قُتلتا بسبب الكنغر.. إليكم التفاصيل

Advertisement

وبحسب ، فإن السيدتين، وكلتاهما في الثلاثين من العمر، ترجلتا من سيارتهما قرابة الساعة 7:30 مساءً، قبل أن تصدمهما سيارة مسرعة.إحداهما، من منطقة بيفريدج، توفيت على الفور.أما الأخرى، من توماستاون، فنُقلت جوًا إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة لاحقًا.مفوض شرطة الطرق وير إن السائق حاول الانحراف في اللحظة الأخيرة لتفادي السيارة المتوقفة، لكنه اصطدم بالضحيتين "بسرعة عالية نسبيًا".وأكد أن السائق بقي في موقع الحادث وساعد الشرطة في التحقيقات الجارية.