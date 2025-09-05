26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
نهاية مأساوية داخل مصحة إدمان بلا ترخيص!
Lebanon 24
05-09-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب يُدعى
محمد أمين
بسيوني، 27 عامًا، مقيم بمحافظة
كفر الشيخ
، على الانتحار داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة تابعة لإحدى الجمعيات بمنطقة العاشر من
رمضان
بالإسماعيلية.
Advertisement
وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب ألقى بنفسه من الطابق الثانى بالمصحة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.
وكانت
الأجهزة الأمنية
قد تلقت إخطارًا بالواقعة بقيادة
اللواء أحمد
عليان، مدير مباحث المديرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الضواحي، حيث تم فرض كردون أمنى ومعاينة مكان الحادث، وبدء استجواب المسؤولين عن المصحة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وأفادت التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار لرفضه استكمال مراحل العلاج من المواد المخدرة داخل المصحة.
من جانبها، حضرت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصحة غير المرخصة تمهيدًا لغلقها وتشميعها. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
بعد خروجه من مصحة الإدمان... أب يقتل أبناءه الأربعة بدم بارد
Lebanon 24
بعد خروجه من مصحة الإدمان... أب يقتل أبناءه الأربعة بدم بارد
06/09/2025 04:18:23
06/09/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"نهاية مأساوية" لإبن الـ 34 عاماً.. هذا ما حصل له بعدما اشترى عنكبوتا عبر الإنترنت
Lebanon 24
"نهاية مأساوية" لإبن الـ 34 عاماً.. هذا ما حصل له بعدما اشترى عنكبوتا عبر الإنترنت
06/09/2025 04:18:23
06/09/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معمل نفايات بلا ترخيص… نائب يطالب وزيرة البيئة باتخاذ تدابير حاسمة ورادعة
Lebanon 24
معمل نفايات بلا ترخيص… نائب يطالب وزيرة البيئة باتخاذ تدابير حاسمة ورادعة
06/09/2025 04:18:23
06/09/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
06/09/2025 04:18:23
06/09/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظة كفر الشيخ
الأجهزة الأمنية
مديرية الصحة
اللواء أحمد
محمد أمين
مديرية ال
كفر الشيخ
أحمد علي
قد يعجبك أيضاً
جريمة أسرية تهز مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها
Lebanon 24
جريمة أسرية تهز مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها
12:24 | 2025-09-05
05/09/2025 12:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... غرق يخت قيمته مليون دولار بعد 15 دقيقة من إبحاره!
Lebanon 24
بالفيديو... غرق يخت قيمته مليون دولار بعد 15 دقيقة من إبحاره!
07:35 | 2025-09-05
05/09/2025 07:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
05:15 | 2025-09-05
05/09/2025 05:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قُتلتا بسبب الكنغر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قُتلتا بسبب الكنغر.. إليكم التفاصيل
04:16 | 2025-09-05
05/09/2025 04:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع.. حافلة سقطت عن ارتفاع 300 متر
Lebanon 24
حادث مروّع.. حافلة سقطت عن ارتفاع 300 متر
02:32 | 2025-09-05
05/09/2025 02:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
05:45 | 2025-09-05
05/09/2025 05:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
06:14 | 2025-09-05
05/09/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
12:42 | 2025-09-05
05/09/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:24 | 2025-09-05
جريمة أسرية تهز مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها
07:35 | 2025-09-05
بالفيديو... غرق يخت قيمته مليون دولار بعد 15 دقيقة من إبحاره!
05:15 | 2025-09-05
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
04:16 | 2025-09-05
قُتلتا بسبب الكنغر.. إليكم التفاصيل
02:32 | 2025-09-05
حادث مروّع.. حافلة سقطت عن ارتفاع 300 متر
00:17 | 2025-09-05
بعد أن قبّل يد الجندي الأميركي.. أين هو عبود؟
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
06/09/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24