منوعات

نهاية مأساوية داخل مصحة إدمان بلا ترخيص!

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:00
شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب يُدعى محمد أمين بسيوني، 27 عامًا، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة تابعة لإحدى الجمعيات بمنطقة العاشر من رمضان بالإسماعيلية.
وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب ألقى بنفسه من الطابق الثانى بالمصحة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالواقعة بقيادة اللواء أحمد عليان، مدير مباحث المديرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الضواحي، حيث تم فرض كردون أمنى ومعاينة مكان الحادث، وبدء استجواب المسؤولين عن المصحة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار لرفضه استكمال مراحل العلاج من المواد المخدرة داخل المصحة.

من جانبها، حضرت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصحة غير المرخصة تمهيدًا لغلقها وتشميعها. (اليوم السابع)
 
