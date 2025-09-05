نهاية مأساوية داخل مصحة إدمان بلا ترخيص!

Advertisement

شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب يُدعى بسيوني، 27 عامًا، مقيم بمحافظة ، على الانتحار داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة تابعة لإحدى الجمعيات بمنطقة العاشر من بالإسماعيلية.وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب ألقى بنفسه من الطابق الثانى بالمصحة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.وكانت قد تلقت إخطارًا بالواقعة بقيادة عليان، مدير مباحث المديرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الضواحي، حيث تم فرض كردون أمنى ومعاينة مكان الحادث، وبدء استجواب المسؤولين عن المصحة للوقوف على ملابسات الواقعة.وأفادت التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار لرفضه استكمال مراحل العلاج من المواد المخدرة داخل المصحة.من جانبها، حضرت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصحة غير المرخصة تمهيدًا لغلقها وتشميعها. (اليوم السابع)