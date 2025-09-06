عمرها 9 سنوات فقط.. "طفلة خارقة" تحصل على شهادة البكالوريا

Advertisement

أكدت حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا في الماضي، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة.التلميذة التي خضعت للامتحان في كمرشحة مستقلة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حصلت على الشهادة مع علامات الاستحاق، أي من دون درجة تميّز.وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن "أصغر طالب سابق دون الثانية عشرة حصل على شهادة الثانوية الفرنسية (البكالوريا) كان في عام 1989"، حين كان في الحادية عشرة من العمر.ولم تُقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل حول هذه التلميذة غير العادية التي حازت شهادة عادة ما ينالها الفرنسيون في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، أي في نهاية المرحلة الثانوية.وذكرت منظمة "إيزوسيت" للتدريب في بيان أنها دعمت هذه الطالبة باستخدام منهجية طُوّرت بالتعاون مع أوغو ، وهو خريج بكالوريا سابق نال شهادته في سن الثانية عشرة عام 2012.وفي مقابلة مع ، أوضح أوغو سباي أن الخريجة اليافعة التي تحمل جنسية غرينادا، درست في مدرسة دولية في دبي ولم تكن تتحدث الفرنسية في البداية.وأوضح أنها بدأت تعلم الفرنسية في سن السادسة وتلقت دروسا مع معلمين في جميع المواد "على مقدار فهمها التدريجي لها"، مؤكدا أن "معدل ذكائها طبيعي".وأضاف: "لقد تقدمت تدريجيا إلى أن أخبرتنا أنها تريد التقدم لنيل شهادة البكالوريا".وقال أوغو سباي إن الخريجة اليافعة "قررت مواصلة تعليمها العالي لأنها تريد مواصلة تعلم أشياء جديدة".وهي ستبدأ هذا العام تخصصا مزدوجا في مجالي علوم الكمبيوتر والقانون في جامعتين، في وخارجها، مع استمرار إقامتها في دبي، بحسب سباي.(سكاي نيوز)