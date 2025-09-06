29
لحظة صادمة.. مذيع يتلقى خبر قصف منزله مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
06-09-2025
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مشهد مؤثر حبست له الأنفاس، عاش المشاهدون لحظة صادمة حين فوجئ المذيع الفلسطيني
صلاح الدين
الوحيدي أثناء تقديمه نشرة إخبارية على
قناة الغد
، بخبر تدمير منزله العائلي في غزة إثر قصف إسرائيلي استهدف برج السوسي
جنوب غرب
المدينة.
كان الوحيدي يتابع مع
مراسل القناة
تفاصيل القصف الذي تم بثلاثة صواريخ على الأقل بطريقة "الحزام الناري"، قبل أن يقطع صمته قائلاً بصوت متهدج: "ما أصعبها على الإنسان أن يذيع خبر قصف منزله والذي قضى فيه طفولته.. للأسف الشديد".
