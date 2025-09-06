Advertisement

فنون ومشاهير

لحظة صادمة.. مذيع يتلقى خبر قصف منزله مباشرة على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2025 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1413668-638927953643062053.png
Doc-P-1413668-638927953643062053.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد مؤثر حبست له الأنفاس، عاش المشاهدون لحظة صادمة حين فوجئ المذيع الفلسطيني صلاح الدين الوحيدي أثناء تقديمه نشرة إخبارية على قناة الغد، بخبر تدمير منزله العائلي في غزة إثر قصف إسرائيلي استهدف برج السوسي جنوب غرب المدينة.
Advertisement

كان الوحيدي يتابع مع مراسل القناة تفاصيل القصف الذي تم بثلاثة صواريخ على الأقل بطريقة "الحزام الناري"، قبل أن يقطع صمته قائلاً بصوت متهدج: "ما أصعبها على الإنسان أن يذيع خبر قصف منزله والذي قضى فيه طفولته.. للأسف الشديد".
مواضيع ذات صلة
فيديو مروّع للحظة القصف.. إسرائيل تستهدف الصحافيين مباشرة
lebanon 24
07/09/2025 13:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير يبكي ويستغيث مباشرة على الهواء: أرملة إبني تمنعني من رؤية حفيدي
lebanon 24
07/09/2025 13:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو الدولية: إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة
lebanon 24
07/09/2025 13:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات مرعبة.. وزير يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة
lebanon 24
07/09/2025 13:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

مراسل القناة

صلاح الدين

قناة الغد

جنوب غرب

إسرائيل

youtube

قناة ال

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:39 | 2025-09-07
03:53 | 2025-09-07
03:16 | 2025-09-07
01:00 | 2025-09-07
00:06 | 2025-09-07
00:00 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24