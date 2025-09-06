لحظة صادمة.. مذيع يتلقى خبر قصف منزله مباشرة على الهواء (فيديو)

Advertisement

في مشهد مؤثر حبست له الأنفاس، عاش المشاهدون لحظة صادمة حين فوجئ المذيع الفلسطيني الوحيدي أثناء تقديمه نشرة إخبارية على ، بخبر تدمير منزله العائلي في غزة إثر قصف إسرائيلي استهدف برج السوسي المدينة.كان الوحيدي يتابع مع تفاصيل القصف الذي تم بثلاثة صواريخ على الأقل بطريقة "الحزام الناري"، قبل أن يقطع صمته قائلاً بصوت متهدج: "ما أصعبها على الإنسان أن يذيع خبر قصف منزله والذي قضى فيه طفولته.. للأسف الشديد".