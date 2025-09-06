Advertisement

منوعات

لماذا تكون نوافذ الطائرات والسفن مستديرة دائمًا؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1413671-638927959247514479.png
Doc-P-1413671-638927959247514479.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد تبدو النوافذ الدائرية في الطائرات والسفن تفصيلاً جمالياً أو خياراً في التصميم، لكنها في الواقع قرار هندسي منقذ للحياة.

وحسب موقع "نيوز 18"، فإنّ السبب الرئيسي لهذا الشكل، أو التصميم، هو الضغط، فعندما تكون النافذة مربعة أو مستطيلة، تتجمع الضغوط عند الزوايا الحادة، مما يجعلها نقاط ضعف قد تتسبب في حدوث شقوق دقيقة تتحول لاحقاً إلى كسور قاتلة.
Advertisement


في البحر، خلال الحرب العالمية الثانية، كانت سفن الشحن ليبرتي مزودة بنوافذ مربعة. ومع أمواج الأطلسي العاتية وضعف اللحامات، تحولت الزوايا إلى بؤر تشقق أدت أحياناً إلى انقسام السفينة إلى نصفين.

في الجو، ما بين 1953 و1954، تحطمت ثلاث طائرات دي هافيلاند كوميت بسبب الضغط المتكرر على نوافذ مربعة، حيث انطلقت الشقوق من الزوايا وانتهت بكوارث جوية.

اعتمد المهندسون النوافذ الدائرية أو البيضاوية، لأنها توزع الضغط بشكل متساوٍ على كل الحواف، فلا توجد "زاوية ضعيفة". لهذا السبب، حتى أبواب الطائرات والسفن تأتي بزوايا منحنية.

إذن، الدائرة ليست مجرد شكل هندسي أنيق، بل درع خفي يحمي الأرواح في البحر والجو.
مواضيع ذات صلة
لماذا نشعر بالجوع الدائم؟
lebanon 24
07/09/2025 13:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قطع مستديرة أبلح من قبل محتجين بالإطارات المُشتعلة
lebanon 24
07/09/2025 13:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
طاولة مستديرة في مجلس النواب عن "النساء الفرنكوفونيات فاعلات في التغيير"
lebanon 24
07/09/2025 13:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل في حادث صدم عند مستديرة الصالومي
lebanon 24
07/09/2025 13:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الأطلسي

الرئيسي

اللحام

هافيل

جمالي

حامات

سي ال

سفين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:39 | 2025-09-07
03:53 | 2025-09-07
03:16 | 2025-09-07
01:00 | 2025-09-07
00:06 | 2025-09-07
00:00 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24