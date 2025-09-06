29
منوعات
لماذا تكون نوافذ الطائرات والسفن مستديرة دائمًا؟
Lebanon 24
06-09-2025
|
23:00
قد تبدو النوافذ الدائرية في الطائرات والسفن تفصيلاً جمالياً أو خياراً في التصميم، لكنها في الواقع قرار هندسي منقذ للحياة.
وحسب موقع "نيوز 18"، فإنّ السبب
الرئيسي
لهذا الشكل، أو التصميم، هو الضغط، فعندما تكون النافذة مربعة أو مستطيلة، تتجمع الضغوط عند الزوايا الحادة، مما يجعلها نقاط ضعف قد تتسبب في حدوث شقوق دقيقة تتحول لاحقاً إلى كسور قاتلة.
في البحر، خلال الحرب العالمية الثانية، كانت سفن الشحن ليبرتي مزودة بنوافذ مربعة. ومع أمواج
الأطلسي
العاتية وضعف اللحامات، تحولت الزوايا إلى بؤر تشقق أدت أحياناً إلى انقسام السفينة إلى نصفين.
في الجو، ما بين 1953 و1954، تحطمت ثلاث طائرات دي هافيلاند كوميت بسبب الضغط المتكرر على نوافذ مربعة، حيث انطلقت الشقوق من الزوايا وانتهت بكوارث جوية.
اعتمد المهندسون النوافذ الدائرية أو البيضاوية، لأنها توزع الضغط بشكل متساوٍ على كل الحواف، فلا توجد "زاوية ضعيفة". لهذا السبب، حتى أبواب الطائرات والسفن تأتي بزوايا منحنية.
إذن، الدائرة ليست مجرد شكل هندسي أنيق، بل درع خفي يحمي الأرواح في البحر والجو.
