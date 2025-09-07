29
في مول عربي.. ممرضة مصرية تنقذ حياة مسن
في مشهد إنساني مؤثر، تحولت الممرضة
المصرية
رضا محمد
، المقيمة في
الكويت
، إلى أيقونة بطولية بعد إنقاذها حياة رجل
كويتي
سبعيني داخل 360 مول في منطقة
الزهراء
، حيث سقط مغشيًا عليه إثر أزمة قلبية مفاجئة.
وبينما أعلن فريق الطوارئ وفاة الرجل بعد محاولات إنعاش فاشلة، تدخلت رضا محمد سريعًا، وأجرت له عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بإصرار ودقة، لتنجح في إعادة النبض وإنقاذ حياته.
المشهد، الذي وثقه أحد المتواجدين وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حوّل رضا إلى حديث الساعة، ولقّبها رواد الإنترنت بـ "البطلة".
وفي بادرة تقدير رسمية، كرّم
وزير الصحة
الكويتي
الممرضة المصرية، ومنحها شهادة تقدير اعترافًا بجهودها البطولية، مؤكدًا أن ما قامت به لم يكن في موقع عملها، بل بدافع إنساني خالص.
