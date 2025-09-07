29
المليون الأول.. "لابوبو" تجتاح إيران
Lebanon 24
07-09-2025
|
04:39
A-
A+
تحولت دمية "لابوبو" إلى ظاهرة في
إيران
، بعدما أعلن صانع الألعاب محمد علي رايسدانا أن مبيعاتها تخطت المليون قطعة، في رقم يعكس الإقبال الكبير على هذه الدمية التي غزت السوق المحلية.
رايسدانا أوضح لوكالة "مهر" أن نجاح "لابوبو" يعود إلى قوة الإعلان الإلكتروني والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مقابل ضعف دعم الدمى المحلية مثل "دارا وسارة"، التي لم تستطع منافسة الذوق العام أو جذب المستهلكين رغم جهود
مركز التنمية
الفكرية.
وأشار التقرير إلى أن الدمى المصنّعة محليًا تعاني من مشكلات التصميم والجودة، مع اعتماد واسع على الاستيراد من
الصين
، إضافة إلى غياب الحملات الترويجية المؤثرة، ما جعلها شبه غائبة عن اهتمام الجمهور.
وفي المقابل، تجاوزت "لابوبو" إطار اللعبة لتصبح رمزًا ثقافيًا وعلامة موضة، خصوصًا بين الشباب والمشاهير الذين يستخدمونها كإكسسوار يعبر عن الشخصية والتميز. وقد تضاعفت شهرتها عالميًا بعد أن ظهرت مع ليسا نجمة فرقة بلاكبينك
الكورية
، ما ساعد في ترسيخ مكانتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
المراقبون يرون أن نجاح "لابوبو" يكشف ثغرة واضحة في سياسات دعم الصناعات الثقافية المحلية، وسط دعوات لتعزيز الابتكار والتسويق للمنتجات
الإيرانية
لتتمكن من منافسة العلامات الأجنبية.
