شعرها متشابك وحالتها مأساوية… العثور على طفلة محتجزة لمدة 6 سنوات داخل غرفتها!
Lebanon 24
07-09-2025
07:38
أنقذت الشرطة البرازيلية طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بعدما قضت حياتها كاملة محتجزة داخل غرفة بمنزل عائلتها في مدينة سوروكابا بولاية
ساو باولو
، في ظروف توصف بالإهمال الشديد.
وجاء التدخل بعد تلقي الشرطة بلاغًا مجهولًا عن حالة الطفلة، التي لم تغادر المنزل مطلقًا، ولم تذهب إلى المدرسة أو تتلقى أي تطعيمات، كما كانت غير قادرة على الكلام.
وذكرت
وكالة الأنباء
"يونيفرسو أونلاين" أن الفتاة وُجدت في حالة صحية ونفسية صعبة، حيث كانت مندهشة من كل ما حولها، وشعرها متشابك ويبدو كأنه لم يُغسل أبدًا، وفقًا لمستشارة حماية الطفل ليجيا جويرا.
وأوضحت جويرا أن الطفلة لم تتناول أي طعام ذلك اليوم، واكتفت بالسوائل، وكانت تتواصل مع المحيطين بها عبر أصوات غير مفهومة.
وعقب إنقاذها، أُلقي القبض على والديها ووجّهت إليهما تهمة الاحتجاز غير القانوني، ولا يزالان رهن الاحتجاز.
وقالت قائدة الشرطة ريناتا زانين إن الأم "بدت غير مدركة لخطورة الوضع" ولم تُظهر أي ندم، بل قدّمت إجابات مراوغة خلال التحقيق.
