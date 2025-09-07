شعرها متشابك وحالتها مأساوية… العثور على طفلة محتجزة لمدة 6 سنوات داخل غرفتها!

Advertisement

وجاء التدخل بعد تلقي الشرطة بلاغًا مجهولًا عن حالة الطفلة، التي لم تغادر المنزل مطلقًا، ولم تذهب إلى المدرسة أو تتلقى أي تطعيمات، كما كانت غير قادرة على الكلام.وذكرت "يونيفرسو أونلاين" أن الفتاة وُجدت في حالة صحية ونفسية صعبة، حيث كانت مندهشة من كل ما حولها، وشعرها متشابك ويبدو كأنه لم يُغسل أبدًا، وفقًا لمستشارة حماية الطفل ليجيا جويرا.وأوضحت جويرا أن الطفلة لم تتناول أي طعام ذلك اليوم، واكتفت بالسوائل، وكانت تتواصل مع المحيطين بها عبر أصوات غير مفهومة.وعقب إنقاذها، أُلقي القبض على والديها ووجّهت إليهما تهمة الاحتجاز غير القانوني، ولا يزالان رهن الاحتجاز.وقالت قائدة الشرطة ريناتا زانين إن الأم "بدت غير مدركة لخطورة الوضع" ولم تُظهر أي ندم، بل قدّمت إجابات مراوغة خلال التحقيق.