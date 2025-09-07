Advertisement

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:00
الحمل
ستتمكن اليوم من التخلص من مشكلة كانت تزعجك لفترة طويلة، مما يقلل من القلق ويعيد لك الراحة النفسية. مديرك راضٍ عن أدائك في العمل، وقد تكون هناك مكافأة مالية أو ترقية في الطريق إليك.
الثور
صحيًا، حاول الاعتناء بنفسك أكثر خلال هذا الشهر. مهنيًا، تحتاج إلى بعض الراحة رغم كثرة الأعمال المطلوبة منك، فاستراحة قصيرة تساعدك على إنجاز المهام بكفاءة. قد تحمل لك مكالمة اليوم مفاجأة سارة.
الجوزاء
اليوم ستواجه عدة مشكلات وعقبات، لكنك قادر على تجاوزها بسهولة. كن حذرًا في العمل ولا تضخم الأمور لتجنب الوقوع في مأزق. عاطفيًا، حان الوقت للاعتذار للشريك إذا أخطأت في حقه مؤخرًا.
السرطان
اليوم مناسب للتواصل مع العائلة وتعزيز الروابط العائلية. في العمل، تعاون مع زملائك ولا تكن أنانيًا. بعض التوترات ظهرت مؤخرًا في علاقاتك، لذا اهتم بحل المشاكل بهدوء وتجنب التسرع في القرارات.
الأسد 
قد تواجه اليوم الكثير من الشائعات والمشاكل في العمل. لا تتسرع في اتخاذ القرارات وحاول استشارة المقربين قبل أي خطوة مهمة. الصبر والحكمة سيكونان مفتاح النجاح اليوم.
العذراء
مهنيًا، احرص على تصرفاتك مع زملائك وابتعد عن العدوانية أو الهجوم المستمر. حاول ضبط أعصابك والتعامل بهدوء لتفادي النزاعات. صحياً، انتبه لصحتك في الفترة المقبلة واعتنِ بنفسك أكثر.
الميزان
اهتم بصحتك ونوعية طعامك. مهنيًا، خذ قسطًا من الراحة لتجدد نشاطك بعد ضغوط العمل والاجتماعات المكثفة. عاطفيًا، قد يدخل حب جديد حياتك ليجعلها أكثر إشراقًا وسعادة.
العقرب
ستشهد اليوم تطورات إيجابية في العمل وأخبارًا مفرحة متعلقة بمكان عملك. عاطفيًا، قد تشعر بالغضب أو الحزن بسبب تصرف أحد الأشخاص الذين وثقت بهم، لكن عليك تجاوز هذه المشاعر بسرعة لتجنب تأثيرها على حياتك.
القوس
صحياً، انتبه لصداعك وضغطك المرتفع. فكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات وابتعد عن المبالغة في ردود فعلك تجاه المواقف المختلفة، فقد تؤثر سلبًا على علاقاتك.
الجدي
تشعر اليوم بالكسل والإرهاق، وتحتاج إلى استعادة نشاطك لمواصلة إنجاز المهام الموكلة إليك. مهنيًا، سيكون هناك دعم من أحد الأشخاص لمشروع كنت مترددًا في خوضه.
الدلو
يوم جيد بشكل عام، وقد تتلقى خبرًا يفرح قلبك. مهنيًا، تحسن الأداء والعمل المستمر سيجلب لك الرضا، وربما مكافأة مالية قريبًا. عاطفيًا، حاول ترتيب موعد رومانسي مع الشريك لتعزيز العلاقة.
الحوت
يوم مميز يحمل لك أخبارًا جيدة ستغير حياتك قريبًا. قادر على تجاوز العقبات السابقة، وستشهد تحسنًا في الأمور العملية والمادية خلال الفترة المقبلة.
