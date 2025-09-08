أوباما يفوز بجائزة إيمي.. عن هذا العمل الفني!

Barack Obama winning his third Emmy Award today for ‘Outstanding Narrator’ on Netflix’s Our Oceans.



- "حدائقنا الوطنية العظيمة" (2022)

- "العمل: ما نفعله طوال اليوم" (2023)

• استكشاف المحيطات وتنوعها البيئي.

• تسليط الضوء على التهديدات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية.

فاز الرئيس الأميركي السابق بجائزة أفضل راوٍ في حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية 2025، الذي أقيم في 7 أيلول، عن أدائه الصوتي في مسلسل الطبيعة "محيطاتنا" على منصة نتفليكس.وتفوّق على مجموعة من الأسماء البارزة، بما في ذلك الممثل توم هانكس عن مسلسل "الأميركتان"، والسير ديفيد أتينبورو عن مسلسل "كوكب الأرض: "، والنجم إدريس إلبا عن مسلسل "محو: أبطال الحرب العالمية الثانية الملونين"، والفنانة فيبي والر-بريدج عن عملها "الأخطبوط!".ويعد هذا الفوز هو الثالث لأوباما في حفل جوائز إيمي، بعد حصوله على جائزتين سابقتين عن أعمال وثائقية لصالح نتفليكس، هما:وبذلك أصبح أوباما واحدًا من رئيسين أميركيين فقط نالا جائزة إيمي، بعد الرئيس دوايت أيزنهاور، لكنه الرئيس نافس وفاز في فئة تلفزيونية محددة.أما مسلسل "محيطاتنا"، الذي عُرض لأول مرة في نوفمبر 2024، على:ويُعد المشروع جزءًا من جهود أوباما الثقافية والإعلامية بعد مغادرته عام 2016، ضمن شركة "هاير جراوند برودكشنز" التي أسسها مع زوجته ميشيل، والتي أنتجت عدة أعمال لصالح نتفليكس، من بينها فيلم "راستين" المرشح للأوسكار.ورغم غياب أوباما عن حضور الحفل شخصيًا، إلا أن الإنجاز يعكس استمرار دوره في المشاريع الإعلامية والثقافية العالمية بعد تركه منصبه السياسي، ويبرز تميزه كأول رئيس يفوز بجائزة في مجال تلفزيوني محدد بعد إدارته للبلاد.