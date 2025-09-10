Advertisement

Lebanon 24
10-09-2025 | 22:45
الحمل
لا تسير الأمور كما تتوقعين، لكن تعديل مدخلاتك وأخذ آراء الآخرين بعين الاعتبار قد يساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة أكبر. استعدي لمواجهة بعض المشكلات في حياتك الشخصية، وكوني واضحة في مواقفك.
الثور
تشعرين وكأنك وصلت إلى حائط سد، وقد تميلين للاستسلام. اعتبري هذا الوقت اختبارًا لقوة إرادتك، وستتضح لك قريبًا أهمية الاستمرار والمضي قدمًا في خططك.
الجوزاء
تحدث تغيرات مهمة في حياتك، فلا تخجلي منها واستقبليها بتفاؤل. ستلتقين بأشخاص جدد يمكنهم إضافة الكثير إلى حياتك. مهنياً، قد تواجهين بعض التحديات التي تتطلب التركيز والصبر.
السرطان
اليوم مناسب لتعزيز الروابط الأسرية، إذ ستجدين دعم العائلة وتشجيعهم في خططك. انتبهي لصحتك خاصة في المساء، بينما يدخل حب جديد حياتك ويضفي السعادة على يومك.
الأسد
إذا رغبتِ في تحقيق نجاح ملموس، فحان الوقت للتعاون مع الآخرين سواء كانوا أصدقاء، زملاء أو أقارب. اغتنمي الفرصة وبذلي الجهد لتحقيق أهدافك.
العذراء
استعدي للمفاجآت السارة التي قد تغير يومك. شريك حياتك يحتفظ بأمر خاص لك، فحافظي على التوازن وكوني ممتنة لكل ما تتلقينه.
الميزان
إصرارك اليوم واضح، لكنه قد يصبح ضارًا إذا تصرفت برعونة. تجنبي الانفعال وامنحي نفسك فرصة لاستعادة هدوئك، حتى لا يخذلك الحلفاء المهمون.
العقرب
التعاون مع الآخرين سيكون مفتاح نجاحك اليوم، إذ تتزامن أهدافك مع أهداف من حولك. استفيدي من طاقتك وحيويتك لإنجاز الأعمال الجماعية بنجاح.
القوس
اليوم مناسب للتركيز على المهام المهمة والعلاقات الأسرية المتناغمة. يمكنك حل الخلافات القديمة مع من تحبين بسهولة، ما سيمنحك شعورًا بالرضا والسعادة.
الجدي
قد تضطرين اليوم لإعادة تقييم بعض آرائك أو أعمالك. إذا لم تسر الأمور كما تشائين، لا تلومي نفسك أو الآخرين بشكل مفرط، وحاولي فهم أسباب ما يحدث بهدوء.
الدلو
أنت في تناغم كامل مع نفسك، مما ينعكس على حياتك المهنية والشخصية. علاقاتك القوية مع شريك حياتك وعائلتك تساعدك على الحفاظ على التوازن الصحي بين الأخذ والعطاء.
الحوت
عملك قد يتعرض لاختبارات اليوم، لكن لا داعي للقلق إذا تمكنت من إظهار معرفتك ومهاراتك. ستحتاجين أيضًا للدفاع عن وجهة نظرك في حياتك الشخصية، فكوني واثقة.
