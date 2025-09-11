Advertisement

حادثة مروعة.. أسود تفتك بحارس حديقة حيوانات أمام الزوار (فيديو)

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:58
في حادثة مروعة، لقي حارس حديقة حيوانات في بانكوك مصرعه بعدما هاجمته مجموعة من الأسود أمام أنظار الزوار المذهولين. 

وبحسب صحيفة "ثايجر"، وقع الهجوم عندما ترجل الحارس من سيارته، فباغته أسد وانقض عليه، قبل أن تنضم إليه ثلاثة أو أربعة أسود أخرى.
 
 
وحاول الزوار التدخل بإحداث ضجة وإطلاق أبواق السيارات لإبعاد الحيوانات، لكن دون جدوى. 

وصرّح العقيد الدكتور ثاواتشاي كانشانارين، الأستاذ والجراح السابق، أن الهجوم بدأ عندما اقترب الأسد من الحارس من الخلف وأسقطه أرضًا وبدأ بعضّه، فيما استمر الهجوم لنحو 15 دقيقة وسط صدمة الحاضرين الذين لم يعرفوا كيف يتصرفون.

وظن بعض الشهود في البداية أن الحارس يعرف الأسود أو يعتني بها، لكن الهجوم سرعان ما تصاعد بطريقة مروعة.

وأكدت إدارة الحديقة أن فرقها تدخلت سريعًا ونقلت الضحية إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بجراحه.(إرم نيوز)

