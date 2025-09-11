حادثة مروعة.. أسود تفتك بحارس حديقة حيوانات أمام الزوار (فيديو)

#Video | 🚨🐆 Tragedia en Tailandia: un cuidador del zoológico safari World Bangkok perdió la vida tras ser atacado por un grupo de leones, informaron las autoridades este miércoles 10 de septiembre.
El hecho ha conmocionado al país y reabre el debate sobre la seguridad en… pic.twitter.com/WNyO6xgC4E
